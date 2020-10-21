Экономические векторы Украины на 10 лет: какими они будут

Президент Владимир Зеленский заявил, что вместе с результатами аудита государства ожидается презентация экономических векторов Украины до 2030 года. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько достоверными могут быть данные аудита и реально ли в нынешних условиях обрисовать экономическую стратегию на 10 лет вперед.

"Две предыдущие попытки утвердить такую программы были неудачными"

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины, кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин предполагает, что во вчерашнем обращении президент дал правительству очередной шанс для вынесения программы деятельности Кабмина на рассмотрение ВР.

"Две предыдущие попытки утвердить такую программу были неудачным, – напоминает эксперт. – Президент фактически заявил, что ожидает от документа, который должен быть представлен: исчерпывающий отсчет о состоянии экономики страны, а также программа на долгосрочную перспективу".

Называть это аудитом не совсем верно, считает Александр Шубин. И поясняет, что аудит проводится независимым органом в соответствии с утвержденными методиками. Скорее речь пойдет о презентации максимально правдоподобной картины текущего состояния отраслей — с микро-, макро-, мегауровнями экономики.

"Что до стратегии на 10-летний период. Многие государственные целевые программы в свое время так и готовились. Сложность в текущем этапе – период карантина и глобальной мировой неопределенности в экономике. Неизвестно, где находится точка падения – и когда можно будет говорить о переходе на стандартные условия работы", – говорит эксперт.

По мнению Александра Шубина, целесообразно было бы делать такую программу после того, как мир поборет пандемию. В тот момент, когда мы поймем, где находится точка дна от всяческих карантинных и прочих антикоронавирусных мероприятий.

"Но сама такая стратегия, такое обозначение четких маячков в средней и долгосрочной перспективе – нужна. Ведь без этого управлять и страной, и экономикой — крайне сложно", – отмечает эксперт.

"Аудит страны никто не делает, потому что его не существует"

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что президент путает макроэкономику (статистика и анализ) и микроэкономику (аудит).

"Аудит страны никто не делает. Потому что такового не существует. Может быть аудит госкомпаний. Но он и так делается каждый год. Если говорим о частных – там есть такая штука как коммерческая тайна. Нельзя государству взять – и "отревезировать" частную компанию, – отмечает экономист. – Но тут еще вот какое дело – похоже, Зеленскому никто не объяснил, что есть Госстат. Во всех странах мира берутся его данные, на основе которых делается анализ. Для этого у нас есть множество всяких профильных институтов. Именно они должны взять статданные, проанализировать и сделать тот или иной прогноз, внести те или иные предложения".

По словам Александра Охрименко, принять и обрисовать экономическую стратегию — не проблема. Проблема – воплотить ее в жизнь.

"В России в начале века сделали стратегию до 2020 года. Сейчас с нее смеются. Ничего и близко не совпало. Но Путин сделал вид, что ее забыл. У нас при Кучме принимали такие стратегии. Тоже далекие от того, что произошло в указанные там сроки. Стратегия делается, но каждый год пересматривается. Это такое себе гадание — может быть, может не быть. Меморандум о намерениях. Есть сценарии развития – 3, 6 и так далее. Но и они пересматриваются. Мировая практика показала, что ни одна из стратегий не сработала. Сегодня, чтобы разворовать деньги – лучший вариант делать стратегию. Все понимают, что к 2030 никто о ней и не вспомнит", – считает эксперт.

"Непонятно кто его организовывает и проводит"

Ключевой особенностью публичной риторики нынешней власти политический социолог Алексей Полтораков называют принципиальную "подмену понятий". А именно — серьезный разрыв между формой и содержанием текстов и подтекстов.

"Последний яркий пример – "референдум-соцопрос", когда за формой "соцопроса" скрывается содержание референдума, – и наоборот, – отмечает эксперт. – Эта же проблема касается и проблематики "аудита" – т.к. непонятно кто и как его организовывает и проводит".

Социолог поясняет, что регулярный внешний аудит проводят такие структуры как МВФ — в привязке к проблеме (не)выделения очередных валютно-финансовых траншей на социально-экономическое развитие. Однако украинский "зеленый" истеблишмент, по словам эксперта, ориентирован скорее на конкретные отдельные транши, чем на подразумеваемые ими макроэкономические стратегии и проекты.

Алексей Полтораков продолжает: "Проблема среднесрочной "экономической стратегии" видится еще более сложной. Ведь нынешняя власть избрала путь "от обратного" – отталкиваясь не от нынешних непростых "внутренних" реалий, а от непонятных "внешних" долгосрочных перспектив. Возможно, имея в виду, прежде всего, "свои" перспективы, в том числе — на второй срок президентства Зеленского".

Эксперт напоминает, что такая очень серьезная научно-аналитическая структура как Национальный институт стратегических исследований провела действительно масштабную и глубокую работу, вылившуюся в очередной Аналитический доклад к Ежегодному посланию президента. Однако ориентирующийся скорее на "попсу" (в широком спектре ее пониманий – от музыки до международной риторики) "заказчик" ("зеленые" структуры ОП/СНБО), как видится Алексею Полторакову, не смог адекватно и реалистично поставить основное задание. И в результате появился очередной разрыв между популистической формой и аналитическим содержанием очередной "экономической стратегии".

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, что они думать об экономических заявлениях премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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