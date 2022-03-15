Экономический фронт: как бизнес может помочь приблизить победу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Кабмин разработал и согласовал пакет решений для поддержки украинской экономики, чтобы бизнес активно включался в работу там, где нет активных боевых действий. Что можно сказать о социальной ответственности бизнеса в условиях войны? Почему это важно? Как это делается? Как может помочь государство? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Личная персональная ответственность, веление сердца – отдавать свое имущество, свои активы, свое время на помощь армии

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин поясняет:

"Социальная ответственность бизнеса – это, в первую очередь, ответственность собственников бизнеса. От них зависит достаточно многое. Во-первых, наемный персонал. Во время военной агрессии люди находятся в состоянии большой неопределенности. Бизнесы многие заморожены, закрыты. И первый шаг ответственности – сохранение хотя бы минимальной оплаты труда, сохранение рабочих мест. И это решение не столько топ-менеджмента, сколько – собственника. Второй момент – понимание того, что это наша общая борьба. Есть приоритеты. Можно экономить ресурсы, выводить средства в оффшоры. Но следует понимать – если мы не поможем нашей армии, нашей обороне, то всё, что здесь есть, может исчезнуть. Поэтому дальновидные, патриотичные бизнесмены – значительную часть своих ресурсов, в ущерб своему бизнесу, направляют на помощь армии, на гуманитарную поддержку. Это касается торговых сетей, производителей продуктов питания, промышленных средств, которые смогли переориентироваться на нужды армии, нужды страны в это время".

Это, подчеркивает эксперт, – личная персональная ответственность, веление сердца – отдавать свое имущество, свои активы, свое время на помощь армии, стране – для нашей общей победы.

Государство обязано помогать, уверен Анатолий Амелин. Тем более, что оно имеет свою сферу ответственности, в том числе социальную. И тут у государства есть ряда задач:

– помочь бизнесу в военное и послевоенное время существовать, не закрываться, получить ресурсы, поддержку для восстановления и развития;

– осуществлять социальную поддержку граждан Украины, которые лишились доходов;

– грамотная информационная кампания;

– формирование госзаказа, особенно сейчас, когда остановились многие логистические, производственные цепочки – государство должно выступить заказчиком услуг, продуктов для экономики.

"Сейчас, помимо продовольствия, различных технических средств, необходимых для армии, нужно думать о восстановлении экономики. О том, как бизнесу сохранять и преумножать ресурсы, – подчеркивает Анатолий Амелин. – Сегодня в ВР вносится законопроект, который лишь незначительно либерализует взаимоотношения бизнеса с налоговой. И, к сожалению, только на время военного положения. Его продлили указом президента на месяц. И это слишком короткий срок, чтобы бизнес мог почувствовать послабления. Так что государство может и должно менять налоговую и регуляторную политику, причем сроки должны быть большими, чем месяц или два, а объем послаблений должен быть шире и глубже, чем тот, что предлагается сегодня".

Все понимают, что от наших защитников зависит и целостность нашего государства, и возможность в нем работать

Координатор международных социальных проектов, основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club Анна Крысюк акцентирует, что социальная ответственность бизнеса особенно актуальна в условиях войны.

"Многие люди отдают последнее, чтобы помочь нашим военным, беженцам. Параллельно на Западной Украине открываются новые предприятия, который уже начали шить белье, термобелье, берцы, бронежилеты", – отмечает эксперт.

По ее словам, в этой сложной ситуации следует максимально кооперировать усилия. И действовать, как минимум, по трем направлениям.

"Первое – еда, второе – медикаменты, третье – амуниция для наших защитников. На это бизнес направляет основные усилия. В больницы, на передовую идут грузы с медикаментами, с продуктами, с одеждой и всем, что необходимо военнослужащим, – рассказывает Анны Крысюк. – Государство собрало более 11 млрд грн на счет Нацбанка. Более семи из них пошли на ВСУ, но этого недостаточно. Ведь очень многие записались в территориальную оборону, к нам приезжает немало иностранцев, готовых защищать Украину от российского вторжения. Всё это требует обеспечения".

По словам бизнесвумен, есть много примеров волонтерства. Открылось более 80 специальных фондов. И отдельные волонтеры, и волонтерские организации, и бизнес-клубы, и общественные организации координируют усилия, выбирают соответствующие направления. Кто-то фокусируется на помощи деткам, кто-то – военным, кто-то – беженцам всех категорий.

Он работает по трем направлениям: информационное, работа с беженцами, гуманитарная помощь. И через 6 международных групп, каждая из которых имеет свое направление, пытаемся координировать усилия собирать средства, отправлять гуманитарную помощь (беженцам, медикаменты и так далее). Причем помогаем беженцам не только в смысле где-то поселиться, обустроиться, но и – защищать свои права, получить место работы, – рассказывает Анна Крысюк. – Напрямую сотрудничаем с МОЗ. Есть четкая координация действий, понимание, что и куда нужно из препаратов направить. Сотрудничаем также с ВСУ, помогаем амуницией. Есть кооперация бизнеса в данном направлении. Перечисляют средства многие. Ведь все понимают, что от наших защитников зависит и целостность нашего государства, и возможность в нем работать. Сейчас от каждого из нас зависит — какой Украина будет завтра. Важно, чтобы она была свободной и процветающей. И для этого сейчас нужно делать максимум – каждый на своем месте". "Мы создали совместно с Торговой палатой, бизнес-клубами, информационными холдингами и издательствами, благотворительными фондами из более 70 стран — Международный штаб помощи украинцам

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