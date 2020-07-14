Экономический кризис в Украине: что нужно сделать власти для спасения экономики страны

Коронавирус и связанные с ним ограничения значительно повлияли на экономику Украины. Страна все больше погружается в кризис и люди ждут от власти решительных действий. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что может сделать отечественная власть для спасения отечественной экономики и на опыт каких стран стоит обратить внимание.



Экономический кризис в Украине: что делает власть

Доктор экономических наук, заведующая отделом государственных финансов Growford Institute (Киев) Татьяна Богдан отмечает, что реагируя на текущий кризис, правительство подготовило пакет фискальных стимулов объемом около 6% ВВП. Смягчение фискальной политики, подчеркивает эксперт, имеет целью сдерживания темпов распространения болезни, а также защиту работников и жизнеспособных фирм от экономического коллапса.

"В то же время, во многих развитых странах и некоторых странах с формирующимися рынками, пакеты фискальных стимулов достигают 10% ВВП и более. Суммарный пакет фискальных мер во всех странах МВФ оценивает на уровне 11 трлн долл. В составе таких пакетов около 50% или 5,4 трлн долл. – это расходные программы и налоговые послабления для бизнеса и населения", – подчеркивает Татьяна Богдан.

В Украине, напоминает она, изменения в бюджет 2020 года, утвержденные Верховной Радой в апреле, предусматривают увеличение дефицита сектора общего государственного управления (госбюджета, местных бюджетов и фондов социального страхования) до уровня 8,2% ВВП.

"В то же время, по прогнозу МВФ, в мире дефицит сектора общего государственного управления в 2020 году достигнет показателя 13,9% ВВП, – подчеркивает доктор экономических наук. – При этом дефицит в развитых странах достигнет 16,6% ВВП. То есть, в Украине масштабы фискальных стимулов вдвое меньше (в относительном измерении), чем в развитых странах. Но следует учитывать, что такая ситуация имеет в основном объективные причины: узкое фискальное пространство государства и ограниченность неинфляционных источников финансирования бюджетного дефицита".

Экономический кризис в Украине: налоговые стимулы

В Украине очень скромные объемы социальных выплат для тех категорий населения, которые пострадали вследствие карантинных ограничений. То же самое касается финансовой поддержки бизнеса, которые потерял доходы.

"Налоговые послабления для бизнеса, инициированные государством, включали отмену уплаты налога на недвижимость и единого социального взноса на короткий период времени, отсрочку налоговых проверок и сроков представления налоговых деклараций, – напоминает Татьяна Богдан. – В то же время, работники, потерявшие работу вследствие карантина, могли претендовать лишь на получение минимальной заработной платы от государства. А размер минимальной помощи по безработице был увеличен с 650 грн до 1000 грн и с 1630 грн до 1800 грн. на месяц. При этом размер прожиточного минимума, задекларированного Министерством социальной политики Украины, превышает 4 тыс. грн на месяц".

Между тем, с начала корона-кризиса во многих странах существенно выросли масштабы фискальных стимулов в форме предоставления государственных гарантий, займов и государственных вливаний в уставные капиталы компаний.

"В глобальном масштабе такие стимулы, которые еще имеют название государственных программ по поддержке ликвидности, оцениваются МВФ в сумме 5,6 трлн долл. Программы поддержки ликвидности правительств и Министерств финансов во многих странах по объемам превышали суммы мер фискальной политики, связанных с сокращением доходов государства или увеличением расходов, – подчеркивает Татьяна Богдан. – Например, в Польше Министерством финансов была утверждена программа новых кредитных гарантий и микро-займов для предпринимателей с бюджетом 75 млрд злотых или 3,3% ВВП. Кроме того, Польский фонд развития обязался профинансировать программу поддержки для бизнеса объемом 100 млрд злотых или 4,5% ВВП".

В крупных индустриальных странах – Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США – также были разработаны массивные пакеты поддержки ликвидности, включая государственные гарантии и займы, стоимость которых достигала 10% ВВП и более. Такие пакеты предназначались для помощи финансовым и нефинансовым предприятиям в чрезвычайный период.

"В Украине единственная программа такого типа – это программа "5-7-9", которая не стала действенным средством поддержки малого бизнеса, вследствие жестких нормативов банковского регулирования и незаинтересованности банков оказывать кредитную поддержку бизнеса (даже с использованием бюджетных субсидий)", – подчеркивает эксперт Growford Institute.

Экономический кризис в Украине: политика центробанков

Центральные банки многих стран для поддержки потока кредитных ресурсов в реальную экономику предпринимали решительные действий, которые касались смягчения монетарной политики, выкупа ряда активов на рынке и предоставления ликвидности финансовым учреждениям.

Национальный банк Украины также сделал некоторые шаги в этом направлении, напоминает Татьяна Богдан. А именно:

– учетная ставка была снижена с 10% до 6% годовых;

– отсрочено внедрение более жестких нормативов банковского регулирования;

– несколько увеличен уровень поддержки ликвидности банков и повышены сроки краткосрочных кредитов рефинансирование до 90 дней;

– восстановлены тендеры по предоставлению долгосрочного рефинансирования банкам на срок до 5-ти лет.

"Однако, такие меры трудно назвать монетарными стимулами в условиях продолжения достаточно жесткой монетарной политики, – уверена доктор экономических наук. – Кроме того, во многих странах мира центральные банки начали или расширили существующие программы выкупа активов, которые имели целью снижение долгосрочных процентных ставок и предупреждения роста стоимости долгосрочного финансирования для фирм и домашних хозяйств. В Украине этого не было сделано и правление НБУ категорически отвергает такую возможность, несмотря на соответствующее решение Совета НБУ".

Татьяна Богдан приводит примеры эффективных программ мирового уровня.

Так, Европейский центральный банк в апреле начал "Pandemic Emergency Purchase Program" стоимостью 750 млрд евро, которая будет действовать до конца 2020 года и покрывать выкуп государственных и частных ценных бумаг.

Федеральная резервная система (ФРС) США начала выкупать федеральные облигации, ипотечные и корпоративные облигации с лимитом финансирования – 300 млрд долл.

Банк Англии открыл "Asset Purchase Facility" с лимитом финансирования 200 млрд фунтов стерлингов. Для увеличения активов центрального банка в государственных облигациях и в корпоративных облигациях с инвестиционным рейтингом.

Среди стран с формирующимися рынками, аналогичные программы начали Центральный банк Венгрии, Румынии, Турции, ЮАР.

Поддержку рынку государственных ценных бумаг оказали также нацбанки Хорватии и Польши. К примеру, по состоянию на 1 июля Народный банк Польши выкупил казначейских обязательств на вторичном рынке на сумму 96 млрд злотых или 4,3% ВВП.

"В Украине сегодня есть надежда, что назначение нового председателя Национального банка и обновление состава Правления будет драйвером позитивных изменений в плоскости монетарной политики и банковского регулирования. Они должны стать действенными антикризисными инструментами в условиях беспрецедентного экономического кризиса", – резюмирует Татьяна Богдан.

Экономический кризис в Украине: влияние коронавируса

Директор Института социально-экономической трансформации, эксперт в Экономической экспертной платформе Илья Несходовский констатирует: "К сожалению, во время введения весной жесткого карантина, правительство не просчитало его губительного влияния на экономику. Как следствие – прогнозируется серьезное падение ВВП. Беда и в том, что деньги, которые распределяются на поддержку экономики сейчас через госбюджет, распределяются нерационально".

По мнению эксперта, вместо вложения огромных средств в программу "Большая стройка", стоило бы обеспечить поддержку отраслей, которые из-за корона-кризиса оказались в наиболее сложном положении и не получают нужной поддержки.

"Учитывая, что из-за закрытых границ у нас появился спрос на внутренний туризм, логично было бы поддержать отели, рестораны, кафе, которые серьезно пострадали во время карантина", – говорит Илья Несходовский.

По его словам, позитивная программа кредитов 5-7-9% действует, но очень медленно. К тому же, далеко не все желающие имеют возможность получить указанные кредиты. То же самое касается помощи ФЛП – правильное решение, но есть серьезные бюрократические препоны.

"Неправильно, что власти усилили фискальное давление на предпринимателей, – считает Илья Несходовский. – Те, к кому штрафные санкции во время пандемии не применяются, получают от соответствующих органов письма с угрозами из-за долгов по налогам. При этом власти сосредоточили внимание именно на сегменте малого бизнеса, тогда как крупный бизнес задолжал в десятки раз больше, чем все предприниматели вместе взятые".

У нас много внимания сейчас уделяют вопросу создания индустриальных парков. Но это долгосрочные и дорогие проекты. С точки зрения экономики, логично было бы пересмотреть систему налогообложения зарплат, считает эксперт.

"Следует снизить налоговую нагрузку на тех, кто имеет низкие доходы, – говорит Илья Несходовский. – Это бы увеличило покупательскую способность, стимулировав потребительский спрос и дав толчок для развития секторов, которые занимаются созданием и продажей продуктов питания".

Экономический кризис в Украине: политика внутри страны

Общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко считает, что украинская власть должна устранить фактор катастрофы, который она сама же создала.

"Речь о том, чтобы максимально полно дать свободу работать и восстанавливаться бизнесу – после бездумных решений власти по остановке украинской экономики, – поясняет эксперт. – Сейчас мы можем наблюдать, как то в одном, то в другом регионе протестуют предприниматели против продления карантина. При этом статистика говорит, что эти ограничения и запреты никакой пользы не приносят".

Второе, что должна сделать власть и чего не происходит – это поддержать внутренний спрос и инвестиционную состоятельность бизнеса, уверен Сергей Войченко.

"Следует принять максимальные меры для поддержания платежеспособности бизнеса и населения, – подчеркивает он. – Так, для поддержания внутреннего спроса нужно обеспечить и налоговые каникулы, и выдачу беспроцентных кредитов. Ведь пока дело дальше громких заявлений властей не сдвинулось"

Следующим шагом власти, по мнению эксперта, должна быть реструктуризация долговой ситуации в стране.

"Государство обязательно должно было предоставить возможность людям, которые попали в сложную ситуацию из-за ипотечных банковских кредитов, освободиться от кредитного рабства (куда их, в том числе, загнали разные ломбардные организации). Украинская власть должна была бы запретить и поставить вне закона как минимум на год, так называемую коллекторскую деятельность, которой украинцев фактически толкают в петлю", – отмечает Сергей Войченко.

Также он считает важным снизить стоимость услуг монополистов, в том числе в коммунальной сфере. А не то, что мы видим сейчас, когда пытаются еще и повышать тарифы.

"Необходимым шагом также является валютное регулирование, – говорит эксперт. – Стране тяжело достается валюта, но при этом она бездумно выводится за границу".

Ранее "Комментарии" писали, что и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова убеждена, что "кредитные каникулы", которые ввел парламент, ухудшил дисциплину выплат заемщиков и если их продлить еще на один год, банки Украины просто не вынесут такого давления.

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