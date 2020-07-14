В Нацбанке встали на сторону банков, а не заемщиков

И.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова убеждена, что "кредитные каникулы", которые ввел парламент, ухудшил дисциплину выплат заемщиков и если их продлить еще на один год, банки Украины просто не вынесут такого давления. Об этом она рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметила Рожкова, в значительной степени на поведение заемщиков влияет психологический фактор.

"Тебе закон сказал: ни взимать, ни штрафовать. Ничего. И у всех пропал рычаг", - сообщила чиновник.

По словам Рожковой, раньше банки могли включать штрафы и пени, напоминать о коллекторах и кредитной истории, а сейчас таких инструментов воздействия нет.

"Когда нет никакого влияния со стороны банков, клиент не чувствует за собой ответственности своевременного внесения платы в счет займа", - указала и.о. главы НБУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский намерен найти замену экс-главе Нацбанка Якову Смолию до конца текущей недели.





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