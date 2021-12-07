Экономический паспорт украинца: спорные моменты и преимущества инициативы президента

В Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским внесен законопроект "Об экономическом паспорте". В Офисе президента сообщили о деталях инициативы, о которой стало известно 1 декабря, когда глава государства выступил с обращением к парламенту.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты проанализировали эту инициативу для издания "Комментарии".

Идея сама по себе очень интересна и вполне реальна в реализации и практическом воплощении

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок подчеркивает, что на момент подготовки данного материала тексты законопроектов, касающиеся инициативы президента о введении экономического паспорта украинца и создании соответствующего Фонда будущих поколений, отсутствовали на сайте парламента. Впрочем, учитывая, что эту инициативу собираются реализовать через принятие сразу четырех законопроектов, а также учитывая информацию о сути идеи, озвученной советником главы Офиса президента Андрея Ермака – Тимофеем Миловановым – в одном из отечественных телеканалов, можно сделать ряд выводов.

И так, в Украине планируют создать Фонд будущих поколений, задачей которого будет аккумулировать средства от поступлений за уплату рентных платежей, распределять эти средства между украинскими детьми, которые они смогут получить с достижением совершеннолетия. По утверждению Милованова, Киевская школа экономики подготовила соответствующий концепт и расчеты:

- будут открывать счета детям, родившимся с 2019 года;

- первые выплаты начнутся с 2037 года;

- размер поступлений в фонд в 2023 году составит около 22-23 млрд. грн;

- к 2037 году фонд будет насчитывать более 1,8 трлн.грн;

- выплаты на одного ребенка после достижения им 18-летнего возраста могут достичь от 10 тысяч долларов;

- средства можно использовать на образование, лечение или частичную оплату на приобретение жилья.

"Идея сама по себе очень интересна и вполне реальна в реализации и практическом воплощении, – считает Валерий Клочок. – Средства молодые украинцы смогут использовать только в Украине, если нужно будет потратить на лечение, это можно будет сделать и раньше достижения 18-летнего возраста (со слов Милованова). Единственный нюанс, что не всем детям исполнится 18 лет на момент поступления в вуз. Но эту коллизию законодатели смогут исправить в проекте закона, если таковая там будет".

Безусловно, подчеркивает эксперт, есть ряд вопросов и к функционированию самого Фонда будущих поколений, который, вероятно, будет ответственным за администрирование средств, их распределение и сохранение. Ведь средства нужно будет не просто сохранить от обесценения, но и грамотно инвестировать, не говоря о банальном хищении, часто имеющем место в украинских реалиях.

"Скорее всего, соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе относительно ответственности за нарушение интересов участников фонда должны это предотвратить", – прогнозирует Валерий Клочок.

По его словам, практики создания подобных фондов есть в других странах. Например – Глобальный государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global).

"Это фонд, в который отчисляются сверхприбыли нефтяной промышленности Норвегии. Средства инвестируют преимущественно за границу, чтобы не разгонять инфляцию внутри страны, – поясняет эксперт. – Фонд был основан в 1990 году. Первые средства в него поступили в 1996-м. Цель – обеспечить ответственное и долгосрочное управление доходами от нефтегазовых ресурсов Норвегии, чтобы это богатство приносило пользу как нынешнему, так и будущему поколению. Институт фондов национального благосостояния (Sovereign Wealth Fund Institute) оценивает активы в 1,3 триллиона долларов".

Валерий Клочок уверяет, что есть и другие примеры подобных инициатив в мире. Ну, а как реализуется идея Зеленского в Украине – покажет время.

И так далее… Но в итоге можно предположить, что, учитывая многочисленность произнесенного слова "впервые" во время последнего выступления Зеленского в парламенте, его команда активно готовится к следующим выборам", – резюмирует эксперт. "Но уже сегодня у украинцев возникает ряд вопросов. Почему право на такие счета получат дети, родившиеся именно с 2019 года? Будут ли иметь право на такую выплату дети украинцев, которые родились и проживают за границей? Будут ли иметь такое право дети тех украинцев, которые могут приобрести гражданство Украины в случае принятия закона о множественном гражданстве

Если при совершеннолетии каждый украинец сможет получить, по разным расчетам, от 10 до 20 тысяч долларов – это уже неплохой стартовый капитал, чтобы обеспечить себя образованием, получить путевку в жизнь, не зависимо от материального состояние своих родителей

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечает:

"Инициатива президента об экономическом паспорте украинца, безусловно, правильная. Ей фактически перераспределяется часть сверхприбылей олигархов в пользу украинских детей".

Вопрос лишь, подчеркивает эксперт, в механизмах, которые предлагаются для ее реализации. Будут ли они работать так, как планируется.

"Речь о Фонде будущих поколений, который должен работать как инвестиционный фонд, зарабатывать сам средства за счет взносов участников – денег, которые будут перечисляться из госбюджета. Мы понимаем, что речь о длительном промежутке времени – 18 лет. И как будет за этот период работать данный Фонд, насколько он будет безопасным, надежным, эффективным, покажет лишь время", – считает Андрей Новак.

Инициатива же вполне реалистичная с точки зрения государственных финансов и экономических механизмов, уверен он.

По словам эксперта, такая практика используется в ряде стран, особенно в тех, которые имеют большой источник заработка за счет собственных энергоресурсов.

"Это, к примеру, арабские страны, которые зарабатывают на нефтедолларах и газодолларах. Они открывают своим новорожденным гражданам счета в нацбанках, куда кладут круглую сумму. И банки, оперируя этими взносами, зарабатывают. После чего при достижении совершеннолетия граждане получают значительные суммы, – рассказывает Андрей Новак. – Украина не имеет такого непрерывного большого потока заработка на каком-то ресурсе. Потому наш механизм скромнее. Но если при совершеннолетии каждый украинец сможет получить, по разным расчетам, от 10 до 20 тысяч долларов – это уже неплохой стартовый капитал, чтобы обеспечить себя образованием, получить путевку в жизнь, не зависимо от материального состояние своих родителей".

Ранее на портале "Комментарии" - Тысяча гривен от Зеленского: как инициативу оценивают эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!