Экономический прогноз для Украины: какие шаги ждут от власти – есть ли шанс избежать роста тарифов

Несмотря на то, что война продолжает истязать нашу страну, правительство заверило, что проведет в марте индексацию пенсий, которая коснется более 10 миллионов пенсионеров. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о финансово-экономических ожиданиях обозримого будущего.

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация на фронте, экономическая составляющая позволяет государству выжить

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников подчеркивает важность того, что завершилась эта крайне сложная для нашей страны зима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Судя по прогнозам, сильных морозов в марте не ожидается. Это означает, что страна нормально перезимовала, несмотря на попытки российского агрессора погрузить нас в холод и тьму, лишить системы отопления и водоснабжения. С точки зрения энергетики, экономики – мы выдержали страшные удары. И устояли", – подчеркивает эксперт.

По его словам, даже если будут продолжаться массированные ракетные удары, атаки дронов на наши энергетические объекты, прожить какое-то время без электроэнергии, когда на улице стало теплее и светлее, – намного легче, чем зимой.

"В экономической сфере у нас фактически согласовано покрытие госбюджета до конца года с помощью финансовой помощи зарубежных партнеров. Это важно, ведь у нас реальная собираемость налогов и сборов – примерно половина от необходимого. Всё прочее покрывается международной помощью, – поясняет Алексей Плотников. – Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация на фронте (а мы верим, что весна принесет нам новые победы), экономическая составляющая позволяет государству выжить, содержать бюджетную сферу. Так что смотрим в будущее с оптимизмом".

Сейчас тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей не покрывают и 40% затрат генерации и операторов доставки

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассказывает:

"Весной, судя по заявлениям ряда украинских чиновников, ожидается рост тарифов на коммунальные услуги. Прогнозируется, что вырастут тарифы на электроэнергию и газ. Напомню, что сегодня мы платим за электроэнергию 1,44-1,68 грн за кВт/час в зависимости от объема потребления, а также – 7,98 грн за 1 куб газа. С апреля нас, возможно, ожидают новые тарифы: газ от 12 до 14 грн за куб, электроэнергия –2,5-3,5 грн за кВт/час".

Эксперт отмечает, что на сегодня тарифы на электроэнергию не покрывают даже себестоимости генерации и доставки к потребителям. Так что необходимо искать пути решения проблемы.

"Сейчас тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей не покрывают и 40% затрат генерации и операторов доставки, – уточняет Олег Попенко. – Но при этом необходимо понимать, что рост тарифов на электроэнергию приведет к неизменному росту задолженности за ЖКУ. С моей точки зрения, поднимать тарифы следует только в том случае, если это будет происходить на фоне экономического роста страны и повышения платежеспособности украинцев. Чего мы, к сожалению, в обозримом будущем вряд ли увидим".

Несмотря на продолжающуюся войну, нам придется, буквально на ходу, перестраивать свою финансово-экономическую машину

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк подчеркивает важность правильно аккумулировать ресурс, который мы будем иметь для восстановления страны. По ее словам, важно уделять внимание разным направлениям – не только экономики, но и культуре, образованию и так далее.

"Необходимо эффективное управление полученными средствами. И наша держава, имея тесные контакты европейским, американским, канадским миром – имеет уже немало клише для того, чтобы грамотно провести соответствующие преобразования. Которые нам, к тому же, придется проводить быстро, учитывая, что мы стремительно приближаемся к вступлению в ЕС. Несмотря на продолжающуюся войны, нам придется, буквально на ходу, перестраивать свою финансово-экономическую машину. Делать ее соответствующей критериям ЕС, – отмечает Анна Крысюк. – Это очень непросто. Всё, что касается налогообложения, пенсий, зарплат – функционирует у нас сейчас не так, как в ЕС. И к быстрым переменам тут мы явно не готовы – ни бизнес, ни пенсионеры, ни те, кто занимается социальной, волонтерской деятельностью. Всем придется привыкать платить налоги, штрафы, зарплаты необходимо будет подтягивать к стандартам Евросоюза. А это серьезные средства. И мы пока к этому не готовы. Но движемся в правильном направлении. И Запад нам всячески помогает, в том числе финансово".

По словам эксперта, государству следует разработать специальные обучающие программы, чтобы такой переход не стал шоком, чтобы исключить вероятность коррупционной составляющей.

"То, что украинское правительство намерено повышать пенсии, в том числе силовикам – абсолютно правильное решение, – считает Анна Крысюк. – Война подняла не только ставки в геополитике, но и цены практически везде и на всё. А доходы у украинцев значительно сократились. Важна также поддержка бизнеса со стороны государства. Ведь предпринимателям в нынешних крайне сложных условиях придется увеличивать зарплаты и отчисления в казну".

К тому же, продолжает эксперт, важно понимать, что именно за помощь мы получаем. Если гранты – это одно, а если кредиты – под какие проценты, на какой срок, как будем отдавать?

"Важно, чтобы в Украине появилось больше финансово-экономических центров – аналитики, прогнозирования. С привлечением международной экспертизы. Чтобы понимать, насколько мы готовы к взаимодействию с миром в финансово-экономическом плане. Потенциал тут большой, ресурса будет много, – подчеркивает Анна Крысюк. – И необходимо иметь соответствующие знания (международного законодательства) и умения. Всё должно быть прозрачно, открыто и эффективно".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина выстояла зиму: главные выводы – как нам укрепить энергетический фронт.



