Экономический риск: как российско-украинский конфликт может ударить по мировым рынкам

Потенциальное вторжение России в Украину оказывает значительное влияние на ряд рынков, от цен на пшеницу и энергоносители и суверенных долларовых облигаций региона до надежных активов и фондовых рынков. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудник Государственной пограничной службы Украины патрулирует территорию у границы с Россией в Черниговской области - Reuters

Ниже приведены пять сфер, показывающих, где может ощущаться потенциальная эскалация напряженности на мировых рынках:

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

Риск обычно приводит к тому, что инвесторы возвращаются в облигации, считающиеся самыми безопасными активами, и в этот раз может быть не иначе, даже если вторжение России в Украину рискует еще больше поднять цены на нефть, а значит, и инфляцию.

Инфляция, достигшая максимумов за несколько десятилетий, и будущее повышение процентных ставок повлекло за собой беспокойное начало года для рынков облигаций: 10-летние ставки США все еще колеблются близко к ключевому уровню 2%, а немецкая 10-летняя доходность выше 0% для рынков облигаций впервые с 2019 года.

Но откровенный российско-украинский конфликт может изменить это.

На валютных рынках обменный курс евро/швейцарского франка рассматривается как самый большой показатель геополитического риска в зоне евро, поскольку швейцарская валюта долгое время считалась инвесторами надежным убежищем. В конце января он достиг самого высокого уровня с мая 2015 года.

Золото, которое также рассматривается как убежище во время конфликтов или экономических раздоров, держится за 13-месячные верхушки.

2. ЗЕРНО И ПШЕНИЦА

Любое прерывание потока зерна из Черноморского региона, вероятно, повлияет на цены и усилит инфляцию продовольствия в то время, когда доступность является основной проблемой во всем мире после экономического ущерба, нанесенного пандемией COVID-19.

Четыре основных экспортера – Украина, Россия, Казахстан и Румыния – отгружают зерно из портов Черного моря, которые могут столкнуться с перебоями в результате любых военных действий или санкций.

Согласно данным Международного зернового совета, Украина будет третьим в мире экспортером кукурузы в сезоне 2021/22 и четвертым по величине экспортером пшеницы. Россия является самым крупным в мире экспортером пшеницы.

Энергетические рынки, по всей вероятности, пострадают, если напряженность перерастет в конфликт. Европа зависит от России примерно на 35% своего природного газа, который в основном поступает через трубопроводы – "Северный поток-1".

В 2020 году объемы газа из России в Европу упали после того, как блокировки подавили спрос и не возобновились полностью в прошлом году, когда потребление резко возросло, что помогло поднять цены на рекордно высокий уровень.

В рамках возможных санкций при вторжении России в Украину Германия заявила, что может остановить новый газопровод "Северный поток-2" из России. Ожидается, что газопровод увеличит импорт газа в Европу, но также подчеркнет его энергетическую зависимость от Москвы.

Аналитики ожидают, что экспорт природного газа из России в Западную Европу значительно сократится как через Украину, так и через Беларусь в случае санкций, утверждая, что цены на газ могут вернуться к уровню IV квартала.

JPMorgan заявил, что напряженность грозит "существенным скачком" цен на нефть, и отметил, что повышение до 150 долларов за баррель снизит рост мирового ВВП лишь до 0,9% в годовом исчислении в первом полугодии, в то время как инфляция повысится до 7,2%.

4. КОМПАНИИ

Западные компании, зарегистрированные на бирже, также могут ощутить последствия российского вторжения, хотя для энергетических компаний любой удар по доходам может быть несколько компенсирован потенциальным скачком цен на нефть.

Британская BP владеет 19,75% акций "Роснефти", что составляет треть ее добычи, а также имеет ряд совместных предприятий с крупнейшим российским производителем нефти.

Shell владеет 27,5% акций первого российского завода СПГ "Сахалин-2", составляющего треть общего экспорта СПГ, а также ряда совместных предприятий с государственным энергетическим гигантом "Газпром".

Американская энергетическая компания Exxon (XOM.N) работает через дочернюю компанию, нефтегазовый проект "Сахалин-1", часть которого также имеет индийская государственная опытная компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC.NS). Норвежская компания Equinor (EQNR.OL) тоже работает в стране.

В финансовом секторе риски сосредоточены в Европе.

Австрийский Райффайзен Банк Интернешнл (RBIV.VI) получил 39% своей ожидаемой чистой прибыли в прошлом году от своей российской дочерней компании, венгерских OTP и UniCredit (CRDI.MI) около 7% от них, тогда как Societe Generale (SOGN.PA) генерирует 6 % чистой прибыли группы из-за розничных операций Росбанка. Голландская финансовая компания ING (INGA.AS) также присутствует в России, хотя на ее долю приходится менее 1% чистой прибыли, согласно расчетам JPMorgan.

Учитывая кредитный заем в России, французские и австрийские банки имеют самые большие среди западных кредиторов – 24,2 миллиарда долларов и 17,2 миллиарда долларов соответственно. Далее Банк международных расчетов (BIS) показывает, что за ними следуют кредиторы США с 16 миллиардами долларов, японские с 9,6 миллиарда и немецкие банки с 8,8 миллиарда долларов.

Другие секторы также рискуют: Renault (RENA.PA) генерирует 8% своего EBIT в России. 93 российских магазинов немецкой Metro AG (B4B.DE) приносят чуть менее 10% продаж и 17% основной прибыли, тогда как датская пивоварня Carlsberg (CARLb.CO) владеет Балтикой, крупнейшей пивоваренной в России с долей рынка почти 40%.

5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОЛЛАРОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ВАЛЮТЫ

Российские и украинские активы будут в авангарде любых рыночных последствий потенциальных военных действий.

За последние месяцы долларовые облигации обеих стран были ниже показателей своих аналогов, поскольку инвесторы уменьшили риски на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и его союзниками и Москвой.

Украинские рынки с фиксированным доходом в основном являются компетенцией инвесторов с развивающихся рынков, тогда как общее положение России на рынках капитала в последние годы ухудшилось из-за санкций и геополитической напряженности, что несколько смягчает любую угрозу распространения через эти каналы.

Однако украинская и российская валюты также пострадали, гривна – на первом месте среди валют, которые хуже всего развиваются с начала года, а рубль занимает пятое место.

Ситуация между Украиной и Россией создает "значительную неопределенность" для валютных рынков, сказал Крис Тернер, глобальный руководитель рынков ING.

Как сообщали ранее "Комментарии", руководители, возглавляющие Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в нашей стране, отправили в отпуск всех работников миссии из-за военно-политической ситуации в нашей стране.

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