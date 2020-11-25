"Экономика летит в трубу" - Саакашвили сделал не радужный прогноз в отношении Украины

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Дмитрий Симоненко
Микаэль Саакашвили сделал не радужный прогноз по Украине. По словам главы Совета по реформам в Украине, экономическая ситуация в стране приближается к точке невозврата. Саакашвили озвучил причину такого состояния экономики — она заключается в остром дефиците государственного бюджета, при котором потянуть социальные выплаты будет невозможно. Уже в начале будущего года ситуация с зарплатами, пенсиями, пособиями станет напоминать 90-е года прошлого столетия. Временно решить проблему сможет международный транш, но в корне это ничего не поменяет, поэтому в экономике необходимы решительные шаги. Какие именно, Саакашвили не рассказал.
Ранее "Комментарии" писали о том, что августе этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что экономика страны начала восстанавливаться после коронавирусного локдауна. Среди причин, которые повлияли на улучшение состояния экономики, глава Кабмина определил следующие: восстановление потребления и сбор урожая (который фактически перешел со второго квартала на третий — за погодных условий). Минэкономики прогнозирует, что в следующие три года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно.
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