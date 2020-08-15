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Главная Новости Бизнес экономика Экономика Украины начинает оживать – Шмыгаль
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Экономика Украины начинает оживать – Шмыгаль

Глава правительства назвал причины, которые помогают восстанавливаться украинской экономике в условиях коронакризиса

15 августа 2020, 23:23
Автор:

Таисия Ерохина
Экономика Украины начинает оживать – Шмыгаль

В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться после ухудшения из-за коронакризиса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Среди причин, которые повлияли на улучшение состояния экономики, глава Кабмина определил следующие: восстановление потребления и сбор урожая (который фактически перешел со второго квартала на третий-за погодных условий). Минэкономики прогнозирует, что в следующие три года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно.

Кроме того, Шмыгаль заметил, что почти все мировые экономики потерпели стремительный уровень падения ВВП во втором квартале, и привел такие данные: Испания -22,1%, Великобритания -21,7%, Франция -19%, Германия -11,7% , Украина -11,4%, США -9,5% и Польша -7,9%.

Коронакризис украинский премьер-министр назвал не только серьезным ударом по медицинским системам стран, но и одним из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет.

Как сообщалось, экономика Евросоюза снизилась до минимального показателя за последние 25 лет. Тогда как в США из-за рекордного падения экономики страна потеряла 2 трлн долларов - всему виной пандемия.


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