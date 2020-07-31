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Главная Новости Бизнес экономика Экономика Евросоюза снизилась до минимального показателя за последние 25 лет
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Экономика Евросоюза снизилась до минимального показателя за последние 25 лет

Наименее пострадавшей от коронакризиса во втором квартале оказалась экономика Литвы, где зафиксировано снижение всего на 5,1%

сегодня, 21:51
Автор:

Татьяна Веремеева
Экономика Евросоюза снизилась до минимального показателя за последние 25 лет

Валовой внутренний продукт стран ЕС во втором квартале сократился на 11,9% по сравнению с первым кварталом. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил Евростат. Об этом пишет "Корреспондент".

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года падение составило 14,4%. Падение экономики еврозоны за апрель-июнь составило 12,1%.

Это самое большое падение за 25 лет, с начала ведения статистики. По сравнению с показателями второго квартала 2019 года для еврозоны падение ВВП составило 15%.

Наибольшее сокращение получила экономика Испании - на 18,5%, Португалии – на 14,1%, Франции – на 13,8%. Наименее пострадавшей от коронавирусного кризиса во втором квартале оказалась экономика Литвы, где зафиксировано снижение всего на 5,1%.

Напомним, во втором квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 7,7 миллиарда гривень, что вдвое меньше, чем было в 1 квартале (и в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Основная причина – формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1 млрд грн за квартал.


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