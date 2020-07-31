Экономика Евросоюза снизилась до минимального показателя за последние 25 лет

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Татьяна Веремеева
Валовой внутренний продукт стран ЕС во втором квартале сократился на 11,9%
по сравнению с первым кварталом. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил Евростат. Об этом пишет "Корреспондент".
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года падение составило 14,4%.
Падение экономики еврозоны за апрель-июнь составило 12,1%.
Это самое большое падение за 25 лет, с начала ведения статистики. По
сравнению с показателями второго квартала 2019 года для еврозоны падение ВВП
составило 15%.
Наибольшее сокращение получила экономика Испании - на 18,5%, Португалии –
на 14,1%, Франции – на 13,8%. Наименее пострадавшей от коронавирусного кризиса
во втором квартале оказалась экономика Литвы, где зафиксировано снижение всего
на 5,1%.
Напомним, во втором квартале 2020 года чистый финансовый
результат банков составил 7,7 миллиарда гривень, что вдвое меньше, чем было
в 1 квартале (и в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019
года). Основная причина – формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме
13,1 млрд грн за квартал.
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