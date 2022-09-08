Полномасштабное вторжение России в Украину привело к ужасающим экономическим последствиям. Экономика Украины снизилась на 37% в годовом объеме. Об этом пишет информационное издание Bloomberg .

Экономика Украины упала на 37% во втором квартале. Фото из открытых источников

В начале войны, то есть в первом квартале экономика Украины сократилась на 15%. Но дальше было оккупировано около 20% территории страны, заблокированы порты для экспорта украинской продукции. Именно эти факторы повлияли на значительное сокращение экономики Украины.

Также, 8 сентября были опубликованы разные данные Государственным управлением статистики Украины. В этом отчете, кроме целого числа погибших во время российского вторжения, также появились определенные экономические потери. Интересным фактом является то, что Центральный банк Украины удержал процентную ставку на цифре в 25%, и также сообщил, что есть шансы на восстановление экономики после окончания активной фазы военных действий.

Кроме того, издание Bloomberg создало статистику украинской экономики с 2012 по 2022 год включительно. Ее можно просмотреть ниже.





Анализируя факторы, влияющие на экономику, а именно замедление наступления российских, деблокацию украинских портов, которые смогли вывозить зерно, банк Украины прогнозирует, что есть вероятность роста экономики начиная со следующего года. Именно экспорт продукции является главным поступлением в бюджет Украины.



В Минэкономики Украины прогнозируют всеобщее годовое падение экономики на уровне 33%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация из-за войны в Украине будет терять около 400 млрд рублей каждый год. Такая информация появилась в секретном отчете , который попал в информационное агентство Bloomberg.

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