Экономике Украины урезали прогноз: ЕБРР предупредил об угрозе

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2026 год. Одной из причин стали последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре и осложнение экспортных маршрутов. По оценке банка, совокупные потери Украины от недополученных экспортных доходов могут достигнуть $5 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет ЕБРР.

Бюджет. Фото: из открытых источников

Согласно новой оценке, украинская экономика в первой половине года фактически стагнировала после роста на 1,8% в прошлом году. Прогноз роста ВВП на 2026 год снижен до 1,5% против 2,2%, ожидавшихся в июне. На 2027 год банк теперь прогнозирует рост на 2,2% — также ниже прежней оценки в 4%.

Особое беспокойство вызывает ситуация с экспортом. ЕБРР отмечает, что объемы вывоза украинского зерна опустились примерно до уровня апреля 2022 года. Альтернативные маршруты становятся дороже из-за низкого уровня воды на Дунае и повреждений железнодорожной инфраструктуры.

По оценке банка, потенциальные потери от экспорта зерна составляют $3–3,5 млрд. Еще около $1,5 млрд могут оказаться под угрозой из-за проблем с экспортом металлических руд. В совокупности это до $5 млрд — около 2,5% годового ВВП Украины.

Дополнительное давление создает топливный рынок. Украина наносила удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, после чего Москва ограничила экспорт дизельного топлива. Это отразилось на мировых ценах и увеличило издержки.

Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик заявила, что прекращение атак на энергетическую инфраструктуру могло бы существенно поддержать украинскую экономику. Одновременно банк указывает на более широкий риск для аграрного сектора: если украинские производители не смогут найти покупателей для нынешнего урожая, в следующем сезоне может сократиться площадь посевов.

Проблемы Украины также способны иметь последствия за пределами страны. Сокращение поставок зерна одним из крупнейших мировых экспортеров может усилить давление на глобальный продовольственный рынок, особенно на фоне возможного влияния погодного явления Эль-Ниньо на урожаи в других регионах.

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