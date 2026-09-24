Економіці України урізали прогноз: ЄБРР попередив про загрозу

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання української економіки на 2026 рік. Однією з причин стали наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі та ускладнення експортних маршрутів. За оцінкою банку, сукупні втрати України від недоотриманих експортних доходів можуть сягнути $5 млрд. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на звіт ЄБРР.

Бюджет. Фото: з відкритих джерел

Згідно з новою оцінкою, українська економіка у першій половині року фактично стагнувала після зростання на 1,8% минулого року. Прогноз зростання ВВП на 2026 рік знижено до 1,5% проти 2,2%, які очікувалися у червні. На 2027 рік банк тепер прогнозує зростання на 2,2% — також нижче за колишню оцінку в 4%.

Особливе занепокоєння викликає ситуація з експортом. ЄБРР наголошує, що обсяги вивезення українського зерна опустилися приблизно до рівня квітня 2022 року. Альтернативні маршрути стають дорожчими через низький рівень води на Дунаї та пошкодження залізничної інфраструктури.

За оцінкою банку, потенційні втрати від експорту зерна становлять $3–3,5 млрд. Ще близько $1,5 млрд можуть опинитися під загрозою через проблеми з експортом металевих руд. Спільно це до $5 млрд — близько 2,5% річного ВВП України.

Додатковий тиск створює паливний ринок. Україна завдавала ударів по російським нафтопереробним підприємствам, після чого Москва обмежила експорт дизельного палива. Це відбилося на світових цінах та збільшило витрати.

Головний економіст ЄБРР Беата Яворчик заявила, що припинення атак на енергетичну інфраструктуру могло б суттєво підтримати українську економіку. Водночас, банк вказує на ширший ризик для аграрного сектору: якщо українські виробники не зможуть знайти покупців для нинішнього врожаю, наступного сезону може скоротитися площа посівів.

Проблеми України також можуть мати наслідки за межами країни. Скорочення постачання зерна одним із найбільших світових експортерів може посилити тиск на глобальний продовольчий ринок, особливо на тлі можливого впливу погодного явища Ель-Ніньо на врожаї в інших регіонах.

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