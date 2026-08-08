Экономику Украины загоняют в морскую блокаду: есть ли выход из ситуации

В течение следующих недель у Украины есть все шансы заблокировать Черное море для России. Украина, к сожалению, уже заблокирована. Все это происходит на фоне катастрофического обмеления Дуная, перекрывающего для нас и эту артерию. Так Bloomberg уже пишет, что экспорт зерна из Украины может сократиться на 53% из-за атак РФ на порты. Какие негативные последствия ожидают украинскую экономику, в частности металлургию, аграрный сектор, ведь в разгар жатва и нужно вывозить продукцию? Как избежать серьезной проблемы для украинской экономики? Издание "Комментарии" разбиралось в этой вопросе собрав мнения экспертов.

Порты Украины

Частный бизнес при поддержке государства может организовать изменение формата логистики

Экономический эксперт Даниил Монин говорит, что здесь будет уместно вспомнить исторические факты. В конце мая 1940 года создалась критическая ситуация для совместной группировки англо-французских войск. Огромная группировка войск размеров более 350 тыс человек осталась зажатой у берегов Ла-Манша на французской территории под атаками немецких войск.

Немцы понимали безвыходность положения противника, но штурмовать такую большую группировку войск в лоб было делом опасным. Поэтому они постарались занять ближайшие высоты, чтобы потом через артиллерию начать методичное уничтожение совместной группировки англичан и французов.

Черчилль принимает решение нанять все какие только можно было достать рыболовецкие лодки, гражданские суда для эвакуации окружённой противником группировки.

И вот в один из дней, когда портится погода и Ла-Манш накрывает туман даётся приказ начать эвакуацию. И эта операция под кодовым названием "Динамо" была успешно проведена. 338 тыс войск группировки были успешно эвакуированы на британский берег. При эвакуации погибло около 2000 человек и последняя часть контингента в размере 15 тыс человек сдалась в плен.

В результате проведенной операции были большие потери в технике боеприпасах, но зато костяк боеспособной в боях армии был сохранен.

"Почему этот опыт ценен в текущих условиях в Украине? Сейчас методичной работой по портам Одесского региона, а также большим судам направляющихся в порты проводятся атаки через дроны и ракеты противника, что фактически остановило морской экспорт начиная с 23 июля. Что Украина может противопоставить такой тактике? Частный бизнес при поддержке государства может организовать изменение формата логистики. У нас граница с Румынией большая по Дунаю, а также не очень большое расстояние до порта Констанцы. Множество не глубоководных причалов на Дунае и морском побережье Одесской области и парк из тысяч мелких судов при взаимной работе с Румынской стороны смогли бы организовать множество транспортных коридоров доставки и устойчивую сеть морской и речной логистики другого формата между Украиной и Румынией, которую было бы намного сложнее уничтожить", – отметил эксперт.

Один из худших для нас вариантов – это, когда откроется зерновой коридор, а промышленные грузы останутся заблокированными

Руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко отметил, что на самом деле уже сейчас имеем несколько важных последствий. Во-первых, де-факто украинская металлургия становится нерентабельной и будет сокращаться. При этом будем иметь резкое ухудшение ситуации в большинстве экспортно ориентированных, так называемых, базовых отраслей нашей экономики. Во-вторых, украинский аграрный сектор, несмотря на хороший урожай, будет иметь колоссальные проблемы со сбытом, которые не переживут десятки компаний. При этом будет ситуация, когда производитель продукции сможет продаваться по низким ценам на внутреннем рынке, но дорогая электроэнергия, логистика, включая склады, и резкий рост затрат связанных с уничтожением производственных мощностей приведет к росту цен.

"Отдельно следует остановиться на еще одном аспекте: под угрозой находится экспорт четверти мирового объема пшеницы и около 18% кукурузы. Но кроме очень дряблого заявления Турции есть полное молчание всех других стран. Почему? Все выжидают. Хотя США вряд ли будут вмешиваться в ближайшее время, ведь они крупнейший производитель зерна в мире. Китай, имея сухопутную границу с РФ, ожидает довольно больших скидок от частично заблокированного российского экспорта зерновых. Ну, а страны Ближнего Востока и Африки вряд ли могут глобально повлиять на ситуацию", – отметил эксперт.

Если же говорить о том, что нужно делать, то, по мнению Вадима Денисенко, нужно начать с ответа на простой вопрос: что сейчас для государства важнее: сохранение бизнеса или фискальные поступления?

"Я не буду говорить о сложных вещах, но у нас есть компании, у которых дважды, а то и трижды в год сгорели склады с готовой продукцией, есть компании с уничтоженными мощностями. Некоторые совещания бизнеса, правительства и фискалов о том, что с этим делать были, но они были ни о чем. И главная причина состоит в том, что украинский министр мыслит, прежде всего, в фискальных категориях, а не в категориях долговременного развития. У нас кардинально изменилась ситуация за последние 6-7 недель. И, мне кажется, было бы логично инициировать новый диалог с МВФ. Но, боюсь, до этого мы дойдем с опозданием в несколько месяцев. Если дойдем, конечно. Без открытия моря, у нас будут очень серьезные проблемы в экономике, которые невозможно будет компенсировать внешней помощью. Ни сейчас, ни после войны. Мы действительно имеем шанс нанести максимально возможный в наших условиях удар по экономике РФ, закрыв им Черное море. Мы должны сделать все от себя зависящее для полной блокады Черного моря и максимального усложнения российской навигации на Балтике и, по возможности, в Мурманске и на Каспии. И я считаю, что это едва ли не единственный правильный путь для принуждения Путина к переговорам. Но Путин не будет идти на переговоры, пока не будет внешнего давления на него. К сожалению, пока мы слишком слабы в организации этого давления", – заметил политолог.

Он отмечает, также не стоит забывать: если переговорное окно все же откроется, один из самых плохих для нас вариантов – это, когда откроется зерновой коридор, а промышленные грузы останутся заблокированными.

"Ну, а пока украинские порты заблокированы, со стороны правительства должны быть введены решения, которые поддержат работу украинских экспортеров (возможно, стоит даже говорить о создании механизмов компенсации расходов на транзит украинских товаров в порты ЕС). К сожалению, пока об этом даже не начался диалог. Почему? Возвращаемся к базовому вопросу: поступления в бюджет сейчас или рабочие места. В целом никаких простых решений здесь нет и не может быть. Более того, часть решений придется делать из колес, иногда в ручном режиме. И здесь мы возвращаемся к базовому вопросу украинского чиновника: "стоит ли делать правильные решения, если тебя обязательно потом будут догонять правоохранительные органы". Но, к сожалению, у нас нет иного пути, чем в полуручном режиме проходить этот период. Поскольку сейчас в экономике чрезвычайная ситуация. Решать ее методами условного мирного времени больше невозможно и дилемма здесь проста: сохранить максимум или потерять большинство всего", – отметил Вадим Денисенко.

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