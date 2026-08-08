Такого удара по экономике Украина не знала с 2022 года: какое болезненное место нашла РФ

Украина может столкнуться с резким падением экспорта сельскохозяйственной продукции в новом маркетинговом году. Причиной становятся российские удары по портовой инфраструктуре Черноморского региона, через которую проходит основная часть украинского зернового экспорта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки украинского Министерства аграрной политики.

Зерно. Фото: из открытых источников

Согласно обновленному прогнозу, в 2026-2027 маркетинговом году Украина сможет экспортировать около 29,6 млн тонн сельхозпродукции. Это более чем на половину меньше предыдущей оценки, которая составляла 64,4 млн тонн.

Особенно сильно может сократиться экспорт пшеницы. Его прогнозируют на уровне около 8,3 млн тонн – на 53% меньше предыдущей оценки. Для Украины это критически важно, поскольку аграрный сектор остается одним из главных источников валютных поступлений. В прошлом году на сельское хозяйство приходилось более половины экспортной выручки страны.

Основной проблемой стали российские атаки на портовую инфраструктуру Одесской области. Одесский портовый кластер традиционно обеспечивает около 90% экспорта украинского зерна. Повреждение и перебои в работе этих объектов ограничивают возможности для вывоза нового урожая.

Альтернативный маршрут через Дунай также не способен полностью компенсировать потери. На ситуацию дополнительно влияет засуха, из-за которой уровень воды в реке опустился до рекордно низких значений. Это создает дополнительные ограничения для судоходства и перевозки больших объемов агропродукции.

Одновременно внутри Украины нарастает проблема хранения нового урожая. По оценкам, уже к началу ноября имеющиеся зернохранилища общей вместимостью около 59 млн тонн могут оказаться полностью заполненными. К концу осени дефицит мощностей для хранения способен достичь примерно 11 млн тонн.

Таким образом, российские удары угрожают не только украинскому экспорту, но и всей цепочке движения зерна – от элеваторов до портов. Если ситуация с морской логистикой не улучшится, Украине придется искать дополнительные маршруты вывоза и срочно наращивать мощности для хранения урожая.

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