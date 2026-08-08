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Такого удару по економіці Україна не знала з 2022 року: яке болюче місце знайшла РФ

Через атаки на порти Одеської області та проблеми на Дунаї Україна ризикує втратити ключові експортні потужності, а зерносховища можуть виявитися переповненими вже до початку листопада

8 серпня 2026, 10:45
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Кравцев Сергей

Україна може зіткнутися із різким падінням експорту сільськогосподарської продукції у новому маркетинговому році. Причиною є російські удари по портовій інфраструктурі Чорноморського регіону, через яку проходить основна частина українського зернового експорту. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінки українського Міністерства аграрної політики.

Такого удару по економіці Україна не знала з 2022 року: яке болюче місце знайшла РФ

Зерно. Фото: з відкритих джерел

Згідно з оновленим прогнозом, у 2026-2027 маркетинговому році Україна зможе експортувати близько 29,6 млн тонн сільгосппродукції. Це більш ніж на половину менше за попередню оцінку, яка становила 64,4 млн тонн.

Особливо може скоротитися експорт пшениці. Його прогнозують на рівні близько 8,3 млн тонн – на 53% менше за попередню оцінку. Для України це критично важливо, оскільки аграрний сектор залишається одним із головних джерел валютних надходжень. Минулого року на сільське господарство припадало понад половину експортної виручки країни.

Основною проблемою стали російські атаки на портову інфраструктуру на Одещині. Одеський портовий кластер зазвичай забезпечує близько 90% експорту українського зерна. Пошкодження та перебої у роботі цих об'єктів обмежують можливості для вивезення нового врожаю.

Альтернативний маршрут через Дунай також не може повністю компенсувати втрати. На ситуацію додатково впливає посуха, через яку рівень води у річці опустився до рекордно низьких значень. Це створює додаткові обмеження для судноплавства та перевезення великих обсягів агропродукції.

Водночас усередині України зростає проблема зберігання нового врожаю. За оцінками, вже на початок листопада наявні зерносховища загальною місткістю близько 59 млн. тонн можуть виявитися повністю заповненими. До кінця осені дефіцит потужностей для зберігання здатний досягти приблизно 11 млн. тонн.

Таким чином, російські удари загрожують не лише українському експорту, а й всьому ланцюжку руху зерна – від елеваторів до портів. Якщо ситуація з морською логістикою не покращає, Україні доведеться шукати додаткові маршрути вивезення та терміново нарощувати потужності для зберігання врожаю.

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