Экономист назвал три сценария, которые ждут экономику Украины после войны

Как передает портал "Комментарии", позади 200 дней полномасштабного вторжения России в Украину, от которого очень сильно страдает экономика страны. Экономический эксперт Даниил Монин у себя в Facebook представил главные итоги, характеризирующие то, что сейчас происходит с экономикой страны.

Люди уезжают из страны. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, НБУ любит рассказывать, что печать денег ведет к инфляции, но самая главная проблема населения – это отсутствие денег. Этот нонсенс может уживаться исключительно в головах руководства НБУ.

"Гетманцев и Марченко вместе с "соросятами" любят рассказывать, как надо поднимать налоги в войну, а фактически у бизнеса нет денег содержать рабочие места, и вторая глобальная проблема – отсутствие работы. Результатом этой политики – просто отсутствие перспектив, когда население голосует ногами... Даже новый учебный год не вернул людей в Украину. Каждую неделю Украину покидает (бегство) 100-150 тысяч наших граждан и общее количество граждан вне Украины уже достигло 7 млн человек. И это еще мужчин не пускают. Думаю, так было бы все 9 млн человек. Ибо как раз мужчинам найти работу в Европе проще, чем женщинам", – написал Даниил Монин.

По его словам, логично в этом всем контексте экономической политике выглядят видения наших граждан на возврат домой. В ближайшее время это планируют сделать всего 10%. И растет количество граждан, которые не планируют возвращаться никогда.

Экономист считает, что поэтому вырисовываются три сценария после войны. Первый сценарий – серая зона Украина без перспектив и отъездом еще большего количества граждан. Второй сценарий – революция после войны. Третий сценарий – резкая смена экономической политики с угнетающей на стимулирующую.

"Пока по этим сценариям у меня распределение шансов. 50-30-20%", — резюмировал эксперт.

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