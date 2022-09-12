Экономист назвал три сценария, которые ждут экономику Украины после войны

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", позади 200 дней полномасштабного вторжения России в Украину, от которого очень сильно страдает экономика страны. Экономический эксперт Даниил Монин у себя в Facebook представил главные итоги, характеризирующие то, что сейчас происходит с экономикой страны.
Люди уезжают из страны. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, НБУ любит рассказывать, что печать денег ведет к инфляции, но самая главная проблема населения – это отсутствие денег. Этот нонсенс может уживаться исключительно в головах руководства НБУ.
По его словам, логично в этом всем контексте экономической политике выглядят видения наших граждан на возврат домой. В ближайшее время это планируют сделать всего 10%. И растет количество граждан, которые не планируют возвращаться никогда.
Экономист считает, что поэтому вырисовываются три сценария после войны. Первый сценарий – серая зона Украина без перспектив и отъездом еще большего количества граждан. Второй сценарий – революция после войны. Третий сценарий – резкая смена экономической политики с угнетающей на стимулирующую.
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