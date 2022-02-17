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Экономист рассказал, стоит ли украинцам снимать все наличные со счетов

Стоит иметь небольшой запас наличных денег, посоветовал Кухта

сегодня, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Жителям нашей страны сегодня не стоит паниковать, снимать с банковского счета все имеющиеся средства и "купаться в море наличных денег". Конечно, в экстремальных условиях бурного сегодняшнего дня необходимо рассчитывать на определенное количество наличных средств, но весь цивилизованный мир в целом считает нормальным хранить свои средства в безналичности на счетах банковской системы. Эти и другие действенные советы озвучил экономист Павел Кухта в эфире в программе "Твой день" на телеканале "1+ 1".

Экономист рассказал, стоит ли украинцам снимать все наличные со счетов

Эксперт посоветовал, что не стоит паниковать (фото из открытых источников)

Павел Кухта объяснил, что деньги в наличности нужно иметь в том случае, когда может произойти непредсказуемое и внезапно может "лечь" отечественная банковская система.

По словам эксперта, панические настроения в такой ситуации мало помогут и "купаться в море наличных денег", от этого никому лучше не станет. Нужно иметь для себя определенную сумму средств наличными, на случай непредвиденных обстоятельств. Это если, не дай Бог, может быть парализована банковская система, это при тех угрозах, о которых мы все наслушаны. Случались недавно кибератаки, поэтому на такой случай понадобится определенная сумма денег в наличных.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  экономист рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине в феврале. По словам главы Украинского аналитического центра, экономиста Александра Охрименко, в следующем месяце в Украине могут взлететь в цене тепличные овощи, а также фрукты, среди которых сейчас много импортных. Изменение цены может произойти, в частности, из-за роста себестоимости продукции. При этом мясо, по словам Александра Охрименко, в феврале не будет дорожать, поскольку спрос после праздников на него снизился.


 
 


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Источник: https://1plus1.video/novosti-snidanku-z-11/2022/1-vipusk-yak-pravilno-zaoshtadzhuvati-u-period-napruzhenoyi-situaciyi-v-krayini-poradi-ekonomistiv
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