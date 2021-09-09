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Главная Новости Бизнес экономика Экс-министр экономики призвал людей не заниматься самообманом насчет получения в будущем пенсии
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Экс-министр экономики призвал людей не заниматься самообманом насчет получения в будущем пенсии

Советник председателя Офиса президента Украины Тимофей Милованов посоветовал, какой минимум нужно откладывать на старость

сегодня, 07:39
Автор:

Лилия Боровая

Экс-министр экономики призвал людей не заниматься самообманом насчет получения в будущем пенсии

Пенсионная система, фото из открытых источников

Советник председателя Офиса президента Украины, Тимофей Милованов, который ранее занимал должность министра экономики, прокомментировал перспективы ныне работающих людей получать пенсии от государства. Комментарий Милованова прозвучал в эфире телеканала "Украина 24".

Тимофей Милованов призвал украинцев не заниматься "самообманом" и не возлагать всю ответственность за свое содержание после наступления нетрудоспособного возраста на государство, По мнению экс-министра экономики, демографическая и экономическая ситуация в Украине, которая наблюдается сегодня, свидетельствует о необходимости и первоочередности пенсионной реформы.

"Каждый человек должен рассчитывать на себя, откладывать и хранить хоть 3-5% доходов", — посоветовал работающим украинцам Тимофей Милованов.

Напомним, что по мнению экспертов, солидарная пенсионная система, которая сейчас действует в Украине, является неидеальной, и действительно нужно постепенно внедрять накопительную систему, а также индивидуальные программы пенсионного обеспечения, но не сейчас, когда экономика страны идет на спад.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что второй уровень пенсионной системы предусматривает перераспределение налогов таким образом, чтобы деньги украинцев не просто лежали и подвергались инфляции, а инвестировались и приумножались, обеспечивая в будущем достойный уровень выплат — больше тех, которые пока позволяет осуществлять солидарная пенсионная система.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в следующем году в Украине пенсионные выплаты будут увеличивать пять раз. По прогнозам Минсоцполитики, утвержденная на 2022  год стратегия повышения размера выплат позволит впервые за семь последних лет увеличить пенсии всем категориям населения.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua
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