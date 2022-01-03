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Эксперт назвала популярные сферы, где можно развиваться и искать себе работу в 2022 году

В 2022 году бизнес будет постепенно расширять свою деятельность

сегодня, 09:56
Автор:

Кравцев Сергей
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Наступивший 2022 год для рынка труда должен стать спасительным, оживив ряд сфер, которые оказались в глубоком застое после "турбулентного" 2021-го. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказала эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым.

Эксперт назвала популярные сферы, где можно развиваться и искать себе работу в 2022 году

Гривны. Фото: Главком

Специалист считает, что 2021 год был более "турбулентным", нежели 2020-й, когда пандемия только начиналась и, когда многие деловые люди не знали, как действовать, потому выбирали самый радикальный путь – закрывали бизнес, переводили работников на неполный рабочий день, ограничивали функционирование ряда сфер. Таким образом было мало предложений от работодателей, но многие люди остались без работы и были в поисках. В 2021-м году уже многие сумели подстроиться к такому ритму жизни.

По словам Валентины Бардадым, остается надеяться, что 2022-й в этом плане станет переломным. Потому что бизнесы вновь будут развиваться, отсюда будут появляться больше вакансий с достойным вознаграждением за труд. Люди перестанут бояться непредсказуемости, перестанут бояться вкладывать свои инвестиции.

Эксперт спрогнозировала, что кроме сферы IT в Украине на пике популярности в 2022 году будут агробизнес и производство. Для Украины это те сферы, который очень перспективны и где точно будут появляться новые вакансии, работодатели будут предлагать хорошие зарплаты.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцам рассказали, насколько вырастет их зарплата в ближайшие несколько лет. Под конец 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 тыс. грн.



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Источник: https://news.u24.ua/dengi-news/15445-rabota-v-2022-godu-gde-budet-bolshe-vsego-vakansiy
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