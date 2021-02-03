Эксперт объяснил, почему в Украине растут цены на продукты

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Кириєнко Анна
Украинцы столкнулись с проблемой подорожания продуктов питания. В ближайшее время вырастут цены на овощи, крупы и фрукты. Почему происходит такая ситуация, сообщает ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире "Украина 24".
Почему дорожают продукты - ответ эксперта. Фото: livejournal.com
Эксперт сообщил, что главной причиной подорожания продуктов считают закрытие малых бизнесов и повышение цен на нефть.
Цены на нефть тесно связаны со стоимостью бензина. Поэтому транспортировки продуктов стоит дороже, что и отражается на ценах продуктов.
Закрытие малого бизнеса также влияет на ценники, которые мы видим, так как в больших супермаркетов становится все меньше конкурентов. Соответственно они могут выставлять более смелые и большие цены.
Однако Александр Савченко успокаивает, постепенно экономическая ситуация будет улучшаться. По его мнению, весной нас ждут приятные цены и стабильность.
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