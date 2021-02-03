Эксперт объяснил, почему в Украине растут цены на продукты

Украинцы столкнулись с проблемой подорожания продуктов питания. В ближайшее время вырастут цены на овощи, крупы и фрукты. Почему происходит такая ситуация, сообщает ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире "Украина 24".

Почему дорожают продукты - ответ эксперта. Фото: livejournal.com

Эксперт сообщил, что главной причиной подорожания продуктов считают закрытие малых бизнесов и повышение цен на нефть.

Цены на нефть тесно связаны со стоимостью бензина. Поэтому транспортировки продуктов стоит дороже, что и отражается на ценах продуктов.

Закрытие малого бизнеса также влияет на ценники, которые мы видим, так как в больших супермаркетов становится все меньше конкурентов. Соответственно они могут выставлять более смелые и большие цены.

Однако Александр Савченко успокаивает, постепенно экономическая ситуация будет улучшаться. По его мнению, весной нас ждут приятные цены и стабильность.

"По моим подсчетам, украинская экономика в январе потеряла примерно 1 миллиарда долларов, или 0,7 процента ВВП. Это был удар по торговле, бытовых услугах и строительству. Если брать частный сектор, доходы там упали. В государственном секторе наоборот выросли. Но госслужащие — это не бизнесмены. Конечно, мы получили отрицательный индекс. Думаю, ситуация будет улучшаться", — подытожил Александр Савченко.

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