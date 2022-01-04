Эксперт рассказал, почему продукты первой необходимости вскоре могут исчезнуть из прилавков магазинов

Госрегулирование цен на ряд продуктов, которое ввело правительство накануне Нового года, может иметь негативные последствия – продукты могут исчезнуть с полок магазинов и супермаркетов. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал политический эксперт, обозреватель Виктор Таран.

Батон. Фото: из открытых источников

Отметим, одним из недавних свих решений Кабмин ввело госрегулирование цен на батон и подсолнечное масло. Также власти ограничили наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.

Политолог объясняет, на такое решение правительство пошло на фоне резкого скачка цен на газ для производителей. Рост на энергоносители всегда подтягивает рост цен. Это прекрасно понимают в правительстве. Поэтому решили сыграть на опережение, но не предвидев для бизнеса пути, как покрыть дополнительные затраты.

Виктор Таран отмечает, как показывает практика, подобные ограничения приводят не к снижению цен, а к исчезновению товаров с прилавков.

"Это только начало. Впереди нас ждут сюрпризы для производителей молочки. Собственно, об этом сценарии писал перед Новым годом… Так бывает, когда к власти приходят не специалисты с социалистическими замашками. Год начинается не весело", – отметил эксперт.

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