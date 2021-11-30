Эксперты назвали главные угрозы восстановления мировой экономики

Появление мутирующего штамма Сovid-19, который уже обозначили, как "Omicron", вызвало волну продаж на финансовых рынках. Эксперты отмечает, скорее всего это произошло из-за опасений, что новый штамм вируса может замедлить восстановление экономики во всем мире. Тем не менее, даже если "Omicron" окажется не таким опасным, как говорят медики, 2022-й год, вероятно, будет трудным с экономической точки зрения, поскольку страны зажаты между двумя грозными экономическими силами: ужесточением американской денежно-кредитной политики и замедлением роста в Китае. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Мировая экономика. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Америка и Китай нависают над мировой экономикой: вместе они составляют 40% мирового ВВП по рыночным обменным курсам. Однако, два экономических гиганта имеют тенденцию по-разному влиять на экономику других стран. Для многих развивающихся стран сильный рост в Америке – палка в двух концах. Экспансионный эффект расходов домашних хозяйств часто затмевается эффектом денежно-кредитной политики, учитывая решающую роль доллара и казначейских облигаций в мировой финансовой системе.

Ужесточение американской денежно-кредитной политики часто связано со снижением глобального аппетита к риску. Потоки капитала на развивающиеся рынки имеют тенденцию к снижению; укрепление доллара снижает торговые потоки из-за роли доллара в выставлении счетов-фактур.

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