Искусственный интеллект способен взять на себя работу 300 миллионов человек в развитых экономиках. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на выводы экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs, которых цитирует Financial Times.

Штучний інтелект призведе до більшої автоматизації

Массовое использование систем вроде ChatGPT может привести к росту производительности, которая увеличит ежегодный мировой ВВП на 7% в течение 10 лет. С другой стороны, это может привести к массовым увольнениям. Первыми, кто окажется под угрозой увольнения — юристы и административный персонал.

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Тем не менее, по подсчетам исследователей уже сейчас примерно две трети рабочих мест в США и Европе подвергаются определенной степени автоматизации с помощью искусственного интеллекта. Как утверждают эксперты, у 7% американского персонала половину объема их работы может забрать искусственный интеллект, у 63% работающих в экономике США искусственный интеллект сможет взять меньше половины работы и 30% ChatGPT не угрожает. Последние, преимущественно, заняты физическим трудом. Впрочем, их работа может быть подвергнута другому виду автоматизации.

Тем временем, в России уже угрожают уничтожать города Польши ракетными и авиационными ударами. Украинский пехотинец, награжденный главнокомандующим за свое мужество, рассказал, что ему помогло выжить в контактном бою.

А британский командир назвал главные преимущества танков Challenger перед российскими Т-72.

"Они могут вести точный огонь на ходу и ночью по пересеченной местности. Они могут нести больше снарядов (50 ), а Т-72 только 30. И они гораздо лучше защищены. Challenger 2, вероятно, получит четыре-пять прямых попаданий из Т-72 и выживет, а одно попадание (из Challenger 2) уничтожит Т-72", — говорит Гемиш де Бреттон Гордон.

