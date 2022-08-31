Эксперты рассказали, как Украине добиться быстрого экономического роста после войны

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Давиденко Евгения
ВВП Польши в четыре – пять раз превышает наш. Чтобы догнать Польшу, Украине
необходимо сократить размер государства (или уровень перераспределения ВВП через
бюджет). Об этом в интервью "Комментариям" рассказал координатор экспертных групп Экономической экспертной
платформы Олег Гетман.
Эксперт: налоговая реформа в военное время неуместна
По словам Гетмана, страны,
которые достигли 20 тыс. долларов ВВП на душу населения, начинают "жировать" —
наращивать социальные расходы, увеличивают перераспределение через публичные
финансы и соответственно увеличивают налоги. Показатель перераспределения ВВП
через бюджет на уровне 40% — это чудесно для таких стран, как Франция,
Германия.
Однако достичь этого, то есть
снизить довоенный показатель с 41 – 42% возможно только в мирное время. В условиях
военного времени снизить перераспределение ВВП через государство с нынешних 60 –
65% невозможно.
Однако и военное время можно
было бы использовать с пользой. Налоговый консультант Елена Макеева считает,
что государству стоило бы заняться реформой Налоговой службы.
В то же время, продолжает Макеева, налоговые изменения в военное время — ошибка, бизнес больше беспокоят проблемы логистики, отсутствие страхования рисков, поиск ликвидности, возмещение НДС.
Посмотреть полное интервью по теме налогов можно в видео ниже
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