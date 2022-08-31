Эксперты рассказали, как Украине добиться быстрого экономического роста после войны



















ВВП Польши в четыре – пять раз превышает наш. Чтобы догнать Польшу, Украине необходимо сократить размер государства (или уровень перераспределения ВВП через бюджет). Об этом в интервью "Комментариям" рассказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Эксперт: налоговая реформа в военное время неуместна

" Все стран ы, которые быстро развивались… максимально сокращали так называемый размер государства до 30 – 35% и снижали прямые налоги. Единственные примеры в мире, когда страны росли десять лет по 5 – 7% ВВП – это страны, которые имели меньше 35% перераспределение через публичные финансы. Ни одна страна с 40% перераспределения ВВП не росла больше 5% несколько лет подряд", — сказал он





По словам Гетмана, страны, которые достигли 20 тыс. долларов ВВП на душу населения, начинают "жировать" — наращивать социальные расходы, увеличивают перераспределение через публичные финансы и соответственно увеличивают налоги. Показатель перераспределения ВВП через бюджет на уровне 40% — это чудесно для таких стран, как Франция, Германия.



"Но если мы хотим добежать к ним, не по 3% ВВП, как мы движемся, и не по 1% ежегодно, как в среднем за 30 лет было, а если мы хотим это сделать как Азийские тигры… нужно стремиться к 33 – 35%", — отметил эксперт.

Однако достичь этого, то есть снизить довоенный показатель с 41 – 42% возможно только в мирное время. В условиях военного времени снизить перераспределение ВВП через государство с нынешних 60 – 65% невозможно.

Однако и военное время можно было бы использовать с пользой. Налоговый консультант Елена Макеева считает, что государству стоило бы заняться реформой Налоговой службы.

"С первого дня войны нужно было отстроить имидж Налоговой службы, ее должен был возглавить человек с хрустальной репутацией, это должен бы быть сервис", — сказала она.

В то же время, продолжает Макеева, налоговые изменения в военное время — ошибка, бизнес больше беспокоят проблемы логистики, отсутствие страхования рисков, поиск ликвидности, возмещение НДС.

Посмотреть полное интервью по теме налогов можно в видео ниже



























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