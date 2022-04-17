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Эксперты рассказали, какие механизмы может использовать Кабмин для помощи предпринимателям

Как отмечают эксперты, помощь предприятиям оказывается не только через кредитные программы

сегодня, 15:47
Автор:

Мокрик Анастасия
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Министерство финансов Украины и немецкий госбанк "Кредитное учреждение для восстановления" (KfW) подписали 7 апреля кредитное соглашение на сумму 150 млн евро. Средства предоставляются в рамках проекта "ММСП-Финансирование Covid-19". При этом будут направлены в госбюджет на рефинансирование расходов, понесенных в рамках государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Насколько актуальны такие кредиты и соглашения во время войны? Какие более эффективные механизмы мог бы использовать Кабмин для помощи предпринимателям?

Эксперты рассказали, какие механизмы может использовать Кабмин для помощи предпринимателям

Фото из открытых источников

"Большие надежды полагаются на снижение единого налога и расширение спектра его применения"

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило подчеркивает, что опыт, приобретенный в рамках программы 5-7-9 в мирное время, пригодился правительству для оказания поддержки малому бизнесу и в военное.

"Предоставление в рамках программы под нулевой процент оказывает ощутимую помощь предпринимателям, – поясняет эксперт. – Хотя, по имеющейся информации, получение таких кредитов не слишком простое дело (в зависимости от банка, через который происходит кредитование). Любая поддержка – существенна и актуальна".

По словам Ярослава Жалило, помощь предприятиям оказывается не только через кредитные программы.

"Правительством осуществляется также программа релокации предприятий, которая также нуждается в средствах. Большие надежды полагаются на снижение единого налога и расширение спектра его применения. На мой взгляд, следует учитывать ограниченность действенности такой налоговой либерализации", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что, по данным опросов, самые главные проблемы для бизнеса сегодня (кроме, разумеется, безопасности) – спрос и логистика. А эти проблемы налоговая либерализация не решает. Более того, если применится к ограничению расходов бюджета, даже обострит.

"Поэтому действия правительства по максимально возможному поддержанию потребительского спроса, нормализации движения транспорта, упрощению импортных и экспортных поставок, восстановлению гражданских логистических центров будут играть определяющее значение для возобновления активности бизнеса. И на эти цели может и должна направляться международная помощь", – считает Ярослав Жалило.

"Правительству надо быть более расторопным в условиях военных действий"

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко не сомневается, что программы кредитования под минимальные проценты, которые считаются президентскими, для предпринимателей необходимы как воздух. И направление на них средств международных доноров – более чем разумный ход.

По словам эксперта, предпринимателям в условиях военного времени необходимо решить ряд очень важных задач.

1. Запустить бизнес  в более спокойном регионе, если это возможно.

2. Обеспечить наполнение бюджета налогами.

3. Сохранить рабочие места.

4. Провести посевную.

5. Возобновить строительство жилья.

"На решение этих задач необходимы средства, – подчеркивает Оксана Чепижко. – Но пока у нашего правительства слова, к сожалению, расходится с делом. Банки принимают заявки на кредиты от всех предпринимателей, но финансируют только аграриев и то крайне выборочно. Свои действия гос банки оправдывают тем, что решения-то приняты, но программы Кабмином не утверждены. С моей точки зрения, правительству надо быть более расторопным в условиях военных действий. Сегодня мы не можем себе позволить долгими месяцами принимать решения. Крайне важно разогреть экономику. Ведь экономическая безопасность страны – это второй фронт".


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