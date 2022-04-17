Эксперты рассказали, какие механизмы может использовать Кабмин для помощи предпринимателям

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Мокрик Анастасия
Министерство финансов Украины и немецкий госбанк "Кредитное учреждение для восстановления" (KfW) подписали 7 апреля кредитное соглашение на сумму 150 млн евро. Средства предоставляются в рамках проекта "ММСП-Финансирование Covid-19". При этом будут направлены в госбюджет на рефинансирование расходов, понесенных в рамках государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Насколько актуальны такие кредиты и соглашения во время войны? Какие более эффективные механизмы мог бы использовать Кабмин для помощи предпринимателям?
Фото из открытых источников
"Большие надежды полагаются на снижение единого налога и расширение спектра его применения"
Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило подчеркивает, что опыт, приобретенный в рамках программы 5-7-9 в мирное время, пригодился правительству для оказания поддержки малому бизнесу и в военное.
"Предоставление в рамках программы под нулевой процент оказывает ощутимую помощь предпринимателям, – поясняет эксперт. – Хотя, по имеющейся информации, получение таких кредитов не слишком простое дело (в зависимости от банка, через который происходит кредитование). Любая поддержка – существенна и актуальна".
По словам Ярослава Жалило, помощь предприятиям оказывается не только через кредитные программы.
"Правительством осуществляется также программа релокации предприятий, которая также нуждается в средствах. Большие надежды полагаются на снижение единого налога и расширение спектра его применения. На мой взгляд, следует учитывать ограниченность действенности такой налоговой либерализации", – отмечает эксперт.
Он акцентирует, что, по данным опросов, самые главные проблемы для бизнеса сегодня (кроме, разумеется, безопасности) – спрос и логистика. А эти проблемы налоговая либерализация не решает. Более того, если применится к ограничению расходов бюджета, даже обострит.
"Поэтому действия правительства по максимально возможному поддержанию потребительского спроса, нормализации движения транспорта, упрощению импортных и экспортных поставок, восстановлению гражданских логистических центров будут играть определяющее значение для возобновления активности бизнеса. И на эти цели может и должна направляться международная помощь", – считает Ярослав Жалило.
"Правительству надо быть более расторопным в условиях военных действий"
Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко не сомневается, что программы кредитования под минимальные проценты, которые считаются президентскими, для предпринимателей необходимы как воздух. И направление на них средств международных доноров – более чем разумный ход.
По словам эксперта, предпринимателям в условиях военного времени необходимо решить ряд очень важных задач.
1. Запустить бизнес в более спокойном регионе, если это возможно.
2. Обеспечить наполнение бюджета налогами.
3. Сохранить рабочие места.
4. Провести посевную.
5. Возобновить строительство жилья.
"На решение этих задач необходимы средства, – подчеркивает Оксана Чепижко. – Но пока у нашего правительства слова, к сожалению, расходится с делом. Банки принимают заявки на кредиты от всех предпринимателей, но финансируют только аграриев и то крайне выборочно. Свои действия гос банки оправдывают тем, что решения-то приняты, но программы Кабмином не утверждены. С моей точки зрения, правительству надо быть более расторопным в условиях военных действий. Сегодня мы не можем себе позволить долгими месяцами принимать решения. Крайне важно разогреть экономику. Ведь экономическая безопасность страны – это второй фронт".
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