Эксперты рассказали, сколько денег принесет в бюджет в 2021 году легализация азартных игр

Игорный бизнес в Украине должен начать работу уже в 2021 году. Какие могут возникнуть проблемы, как сделать, чтобы наполнение бюджета было максимально ощутимым и как этот рынок может повлиять на экономику нашей страны – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Первые поступления

Глава Гемблинг Ассоциации Украины (игорная индустрия) Антон Кучухидзе отмечает, что рынок азартных игр, в принципе, уже начал свое функционирование.

"Принят соответствующий закон, работает регулятор. На этой неделе Кабмин утвердил лицензионные условия по всем направлениями, кроме лотерей, – говорит эксперт. – Лотерейщиков поймали на дублировании услуг от различных видов азартных игр, которые они хотели прописать в одном своем лотерейном лицензионном условии. Правительство этого не допустило. Лицензионные условия по лотереям будут дорабатываться в адекватной форме, а не в меркантильно-субъективных интересах лотерейщиков".

По словам Антона Кучухидзе, поступления в бюджет от рынка азартных игр уже есть.

"Уже известно, что отель "Днепр" покупался под казино. Летом кто-то рассказывал про кибер-арену. А сегодня уже никто не скрывает, что там будет казино. Так что 1,1 млрд грн страна уже получила от легализации азартных игр", – подчеркивает глава Гемблинг Ассоциации Украины.

По его словам, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей прикладывает все усилия для максимально быстрого запуска рынка.

"С точки зрения государства – нет препятствий, – уверяет Антон Кучухидзе. – Бизнес может подавать документы регулятору на получение лицензий и приступать к работе по организации и проведению азартных игр (после того как Комиссия рассмотрит поданные документы, проверит различные финансовые моменты и так далее). Украину можно поздравить. Теперь многое зависит от эффективности подготовки документов непосредственно представителями бизнеса".

При этом, отмечает эксперт, еще следует дорабатывать законодательство, нормативно-правовую базу. Но ключевое – лицензии (а это – быстрое поступление денег в бюджет страны) – уже можно получать.

"Решение налогового вопроса (2713-д) ждет разрешения. Желательно отменить налог на выигрыш (18%) и отсрочить GGR (налог на валовой игорный доход) до 1 января 2024 года. Это способствовало бы увеличению притока инвестиций, – говорит Антон Кучухидзе. – Я даже знаю, что отдельные западные компании нанимали консультантов для анализа ситуации. И высокая цена лицензии их не пугала. Но вопрос с налогами заставил некоторые компании Южной части ЕС призадуматься. Ждут окончательного решения парламентом этого вопроса".

По мнению эксперта, нужна либерализация налогов. Игорный бизнес заплатит и так достаточно много на старте, подчеркивает он. Плюс – заплатит налог на прибыль, будет платить налоги за каждого нанятого сотрудника. Учитывая, что у нас одна из самых высоких в мире лицензий на этот вид деятельности, на какой-то переходный период можно было бы ввести либерализацию налоговой нагрузки.

"Что касается значимости для экономики страны, минимум, мы получим 7,4 млрд грн. При этом, согласно данным АМКУ (в 2018 году он предоставил последнюю официальную цифру по этому поводу), оборот нелегального игорного бизнеса составлял 31 млрд грн. Если взять за основу эти данные – вот вам первый потолок, к чему можно стремиться", – отмечает Антон Кучухидзе.

Он также привел опыт европейских стран – Британии, Германии, Италии.

"В Италии доходы в бюджет от игорного бизнеса только по направлению GGR составляют больше 20 млрд долларов ежегодно. В Германии – более 14 млрд долларов. В Британии – более 16 млрд. Если Украина постепенно сможет сформировать такое притяжение к себе иностранных инвесторов, могли бы получать десятки млрд долларов ежегодно, – уверен эксперт. – Даже если получим 3-4 млрд долларов – вот вам и замещение кредитов МВФ. Есть информация от некоторых нардепов, что около 10 иностранных компаний готовы заходить на игорный рынок Украины. И если его масштабировать со временем, то смело можно говорить, что, как минимум, пятимиллиардный кредит МВФ игорный бизнес сможет заменить. Этот кейс может стать примером как проводить детенизацию и зарабатывать деньги так, чтобы Украина ушла с рельсов кредитования и перешла на рельсы прямого инвестирования и самостоятельного заработка денег".

Игорный бизнес на фоне ограничений из-за коронавируса

Глава Всеукраинского объединения работодателей отрасли отдыха и развлечений Игорь Макиевский обращает внимание, что вопрос дней – получит бюджет на 30% больше или меньше с каждой лицензии.

"Если Комиссия начнет выдавать лицензии в этом году (то есть, завтра), цена вопроса – 3 млн долларов с одной лицензии на казино города Киев. Сейчас поясню. По закону, стоимость лицензии привязана к минимальной зарплате на начало года. В начале 2020-го – это было около 4,7 тыс. грн. А с начала 2021 будет 6 тысяч. Разница – почти в 30%. То есть, кто сможет получить лицензию в этом году, сэкономит значительную сумму. Которую бюджет, соответственно, потеряет. Почему всё сложилось именно так? Потому что лицензионные условия лишь сегодня были опубликованы в "Урядовом курьере". До этого выдавать лицензии было нельзя, – поясняет эксперт. – Логично было бы, чтобы все операторы рынка были в равных условиях, чтобы снять вопрос о возможных коррупции и кулуарщине, чтобы все получали лицензии уже с 2021-го. Потому что получить лицензию фактически за день (при том, что нужно подать немалый пакет документов, который Комиссия должна проверить) – практически нереально. И вопросы – как и почему это кому-то удалось – точно будут".

Игорь Макиевский считает, что помешать нормальной работе игорного бизнеса может наша пресловутая бюрократия.

"Процедуры входа в этот бизнес зарегламентированы, процессы – забюрократизированы, – поясняет он. – Было бы правильно со стороны государства максимально упростить возможность открытия такого вида бизнеса. Но у нас традиционно идут сложным для всех путем. К тому же, до сих пор есть много неразрешенных вопросов. И касательно процедуры присвоения звездности гостинцам (от чего зависит возможность открытия там казино), и ситуация с налогообложением. Так и неясно, что такое налогооблагаемая база, какие налоговые ставки для разных видов бизнеса (известно лишь, что казино-автоматы – по самым высоким, потом идут лотереи, потом – букмекеры). На сегодняшний день нужные законы так и не принят. И не понятно, о каких налогах пойдет речь. При таких условиях иностранный инвестор не решится входить в этот бизнес на территории Украины. Отечественный, учитывая наш менталитет, может рискнуть. Но это явно не европейский уровень организации бизнеса".

К тому же, подчеркивает Игорь Макиевский, коронавирусные ограничения не способствуют привлекательности игорного бизнеса.

"В таких непростых условиях мы и вступаем в новый год. Со сдержанным оптимизмом, – отмечает эксперт. – Надеемся, что ситуация выровняется и будет найдет разумный баланс между интересами государства, бизнеса и общества".

Напомним, эксперты рассказали, почему в некоторых регионах Украины местные власти заявили о запрете игорного бизнеса на их территориях.

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