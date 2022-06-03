Эмбарго на нефть и нефтепродукты: как шестой пакет санкции ударит по РФ и возникнет ли дефицит в ЕС

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Лиля Воробьева
Шестой пакет санкций против России, который ЕС окончательно утвердил 3 июня, больно ударит по кошельку и экономике оккупантов. Санкции предполагают частичное эмбарго на нефть и нефтепродукты. Об этом во время информационного телемарафона заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрей Герус.
Шестой пакет санкций, включает в себя частичное эмбарго на нефть и нефтепродукты (фото из открытых источников)
По мнению эксперта, доходы от продаж нефти и продуктов идут на вооружение российской армии.
"Они однозначно будут больно затрагивать. Потому что мы знаем, что для России доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов формируют бюджет и финансовые ресурсы, идущие на армию и на вооружение РФ", — заявил Герус.
По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрея Геруса, России будет сложно продавать нефть в Азию. Ведь ограничения, предусмотренные в шестом пакете санкций, затронули страхование судов, перевозящих нефть.
Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков заявил, что шестой пакет санкций нанесет около 10 млрд долларов ущерба стране-террористу.
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