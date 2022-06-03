Эмбарго на нефть и нефтепродукты: как шестой пакет санкции ударит по РФ и возникнет ли дефицит в ЕС

Шестой пакет санкций против России, который ЕС окончательно утвердил 3 июня, больно ударит по кошельку и экономике оккупантов. Санкции предполагают частичное эмбарго на нефть и нефтепродукты. Об этом во время информационного телемарафона заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрей Герус.

Шестой пакет санкций, включает в себя частичное эмбарго на нефть и нефтепродукты (фото из открытых источников)

По мнению эксперта, доходы от продаж нефти и продуктов идут на вооружение российской армии.

"Они однозначно будут больно затрагивать. Потому что мы знаем, что для России доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов формируют бюджет и финансовые ресурсы, идущие на армию и на вооружение РФ", — заявил Герус.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрея Геруса, России будет сложно продавать нефть в Азию. Ведь ограничения, предусмотренные в шестом пакете санкций, затронули страхование судов, перевозящих нефть.

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков заявил, что шестой пакет санкций нанесет около 10 млрд долларов ущерба стране-террористу.

"Введение шестого санкционного пакета ЕС против России, запрещающего морские поставки нефти и нефтепродуктов, нанесет около 10 млрд долларов ущерба стране-террористу. Две трети российской нефти Евросоюз импортирует именно морем, поэтому это существенный удар по российской способности воевать",- заявил эксперт. По мнению эксперта, эмбарго на российскую нефть не приведет к дефициту в Европе, чем воспользовались бы российские пропагандисты и пророссийские лоббисты в ЕС. Ведь Саудовская Аравия может заменить Россию в поставках нефти в Евросоюз. "Саудовская Аравия увеличит добычу нефти, а в России она снизится. По оценкам ОПЕК, Саудовская Аравия занимает второе место в мире по объему запасов нефти. Ее запасы составляют 266 млрд баррелей или 16% от всех мировых запасов нефти. Россия, имея втрое меньше нефти, истощает ресурсы с такой же скоростью, как и Саудовская Аравия",- подчеркнул эксперт. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что достаточно ли США и ЕС поддерживают Киев – чего не хватает для победы.



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