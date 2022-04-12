Эмбарго на товары из РФ и импортозамещение в Украине: какие будут последствия и что следует делать правительству

Украина вводит полное эмбарго на импорт товаров из российской федерации. По предварительным подсчетам, прекращение торговли с россией лишит страну-агрессора доходов в 6 млрд долларов ежегодно. Эксперты оценили для издания "Комментарии" такой шаг и спрогнозировали, переймут ли наш опыт партнеры.

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Европа не готова прекращать торговлю с россией



Александр Болтян, аналитик компании Esperio считает, что россия не потеряет многое из-за такого запрета, ведь товары из Украины может заменить китайский рынок. А вот для нашего государства последствия будут негативными.

"Да, теперь Украина прекращает торговлю с россией, а значит, цены на энергоресурсы, общий уровень инфляции и темпы повышения уровня бедности населения будут рекордными. Украина импортировала из россии преимущественно энергоресурсы: российский газ, уголь для теплоэлектростанций и дизельное топливо. Теперь, ввиду того, что захватчики обстреливают часть промышленно активных регионов, украинским предприятиям нужно будет меньше энергоресурсов, или не нужно будет вовсе. А с условием того, что наши политики строят прогнозы регулярной периодичности войн в стране – можно ожидать, что отток населения сохранится, производство будет полностью закрыто, а значит – будущие цены правительство не хочет регулировать и строить выгодными для населения. Цены в Украине сохранятся с невысокими темпами роста только если мы говорим о базовой продуктовой корзине, которая состоит из овощей ", — говорит эксперт.

Болтян

России

"Размышляя на тему того, пойдут ли на такой шаг наши союзники – введение полного эмбарго, мы считаем, что этого не будет реализовано вскоре. Все страны обеспокоены прежде всего своими интересами. Из-за войны в Украине закрывать тотально рынок сбыта и рынок пополнения энергоресурсов не готов пока никто. Из 27 стран ЕС ни у кого нет пока полного согласия на выход из торговых отношений с россией ", — добавляет аналитик.

Впрочем, Александрпрогнозирует рост цен на ряд продуктов, таких как сливочное масло, масло подсолнечное, молоко, кефир, яйца, корма для животных. На российский рынок товары будет поставлять Китай и в дальнейшем, поэтому дляограничение ввоза товаров из Украины не является критическим.

Украине нужна стратегическая внешняя политика в вопросе импортозамещения российских энергоносителей

Политический эксперт и заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский убежден, что после такого правильного решения украинскому правительству нужно разработать программу импортозамещения товаров из россии, в частности, горюче-смазочных и энергоресурсов, а также комплектующих и сельхозтехники. Также эксперт напомнил, что эмбарго на определенные группы товаров из России действует еще с 2015 года, но эти товары разными путями, иногда из-за коррупционных схем, попадали на наш рынок. Теперь же правительство приняло решение о полном прекращении бизнес-связей с агрессором и импорта товаров, изготовленных в россии, ведь это финансирование войны на нашей территории.

"На сегодняшний день весь мир, а тем более Украина, поняли что ведение в юридической плоскости, в том числе торговых отношений с россией невозможно, ведь РФ пренебрегает международным законодательством и проявляет жестокие действия к украинцам. Ведение торговли с теми, кто уничтожает твоих людей, невозможно на любом уровне. Мы должны перейти на импортозамещение. Однако в настоящее время правительством не представлена ни одна программа", — говорит эксперт.

Ранее Украина импортировала из россии много товаров. К примеру, пищевую продукцию и продукты потребления можно заменить на европейские. Технологически сложные запчасти, тракторы, сельхозтехника, вагоны – здесь импортозамещение сделать сложнее. Однако последствия введения эмбарго в средней и долгосрочной перспективе не будут критическими для Украины и это та цена, которую готовы мы заплатить, отмечает он. Но с замещением импорта энергоресурсов и горюче-смазочных материалов тоже не все так просто.



"Мало вероятно, что страны Европы предоставят стратегические остатки энергоресурсов Украине для замещения. Также маловероятно, что Украина сможет расширить добычу угля или газа в период войны. Здесь нужна стратегическая внешняя политика — получение энергоносителей из стран Востока, которые зависят от экспорта сельхозпродуктов. Работать по бартеру — Украина проведет посевную, обеспечит сбор урожая, сможет поставлять запасы зерна и просить у них (стран Ближнего Востока — ред.) компенсировать нам недостаток нефтепродуктов. Это сложный путь, который Украина должна пройти. Экономика нашей страны выдержит этот экзамен – полное эмбарго на товары из россии. Однако нужно приложить много усилий в разных сегментах и делать быстрые и профессиональные действия ", — отмечает Владислав Дзивидзинский.

Кроме того, по мнению эксперта, Европа может отказаться от российских энергоносителей. Конечно, будут последствия для их экономики, но правительству стран следует провести информационные кампании и объяснить, чего ожидать, а население и так выступает за отказ от российской нефти и газа.

По мнению Владислава Дзивидзинского, у партнеров укрепился страх россии, как агрессора и потенциальной опасности для Европы, ведь они видят зверства россиян в Украине. К тому же Украина тоже задает очень жестко вопрос ребром об эмбарго на газ и нефть из россии. Потому определенный эффект есть. Надо понимать, что отказ от российских товаров в мире произойдет не через неделю или две, а в течение трех месяцев, полугода, года.

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