Энергетическая независимость: в Раде рассказали, как увеличить добычу газа в Украине

Добыча газа в Украине (фото из открытых источников)

Украине крайне важно укрепить свою энергетическую независимость, особенно во время полномасштабного вторжения россии. В Верховной Раде знают, как это сделать, в частности председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил о необходимости увеличения добычи украинского газа и импорта из Европы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление политика во время национального телемарафона.

Народный депутат Украины, эксперт в области энергетики , председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус назвал две важные вещи, которые помогут укрепить энергетическую независимость Украины.



"Нам нужно две вещи. Нужно увеличивать украинскую газодобычу, и нужно увеличивать сети или пропускную способность с европейскими странами для того, чтобы у нас была и внутренняя добыча, и, в случае необходимости, у нас был импорт газа из Европы",- заявил нардеп .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Румынии заявили, что будут добыты первые объемы газа уже в этом году. Власти Румынии заявили об ожиданиях по добыче природного газа из шельфа Черного моря в 2022 году. По словам премьер-министра Николае Чуки, страна может получить первые объемы газа собственной добычи из месторождений на шельфе Черного моря летом. Сообщается, что, по данным геологической разведки, месторождение может давать один миллиард кубометров газа в год. Залежи природного газа по так называемому периметру Caragele оцениваются примерно в 30 миллиардов кубометров, периметру Neptun Deep составляет 42-84 миллиарда кубометров. Примерные запасы в периметре Мидии составляют примерно 20-30 млрд. куб.















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