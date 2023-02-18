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Энергетический кризис отступает: газ рекордно подешевел

Фьючерсы на европейский природный газ опустились ниже 50 евро за мегаватт-час. Это впервые за более чем 17 месяцев.

сегодня, 20:51
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Автор:

Давиденко Евгения

Фьючерсы упали более чем на 80% по сравнению с августовским пиком, когда сокращение поставок газа по России ударили по Европе. Об этом пишет Bloomberg.

Энергетический кризис отступает: газ рекордно подешевел



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Смена тренда связана с относительно мягкой погодой, попытками сократить потребление топлива и мощными поступлениями сжиженного природного газа из США и Катара.


Пока высокие уровни в резервах являются основанием для оптимизма, что регион сможет пережить эту и следующую зиму. Поскольку привычные объемы газа из России сейчас отсутствуют, европейские страны, похоже, приспособились, отмечает издание.


Однако некоторые аналитики сомневаются, сохранится ли снижение цен. С приближением конца зимы и снижением спроса на отопление более низкие цены могут сделать газ более выгодным для производства электроэнергии в Европе, чем такие альтернативы, как уголь. Цены также могут вырасти, если холодная погода продлится до конца зимы или перебои с поставками.


Ранее мы писали, что Йенс Столтенберг, генсек НАТО, назвал победу Путина наибольшим риском и призвал союзников активизироваться в помощи Украине. Он в очередной раз призвал партнеров активнее включиться в поддержку Украины, предоставив ей все необходимое вооружение. Только так Украина сможет победить и отстоять свой суверенитет в Европе. При этом Йенс Столтенберг поспешил успокоить тех, кто считает, что усиление военной поддержки Украины может спровоцировать эскалацию. Тем, кто волнуется, нужно понимать, что безрисковых вариантов просто не существует. Но самым большим риском является победа Путина, убежден он.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-17/european-gas-falls-below-50-as-historic-energy-crisis-recedes



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-17/european-gas-falls-below-50-as-historic-energy-crisis-recedes
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