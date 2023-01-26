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Энергетический кризис: турецкая компания поможет Украине с плавучими электростанциями

Государственная «Энергетическая компания Украины» подписала с турецкой Karpowership меморандум по использованию энергокораблей.

сегодня, 17:35
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Автор:

Давиденко Евгения

Такая кооперация направлена на преодоление энергодефицита в Украине, вызванного российскими атаками на критическую инфраструктуру. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение пресс-службы украинского государственного энерготрейдера.

Энергетический кризис: турецкая компания поможет Украине с плавучими электростанциями

Фото: ЭКУ


Предполагается, что стороны с участием национальных и международных организаций разработают проект финансирования и запуска 500 МВт от энергокораблей. Этого должно хватить, чтобы обеспечить электроэнергией миллион украинских семей.


В частности, предполагается размещение таких энергокораблей у берегов Молдовы и Румынии, присоединение к их электросетям и импорт тока в Украину через межгосударственные линии электропередач.


Как известно, Украина испытала 12 массированных ракетных атак России, которые привели к повреждению генерирующей инфраструктуры, в следствии чего вырос дефицит в системе. По словам гендиректора "ЭКУ" Виталия Бутенко, строительство новых энергоблоков в условиях продолжения войны невозможно. В то же время очень важно, что турецкая судостроительная компания предлагает быстрое решение для развертывания новых генерирующих мощностей.


Турецкой Karpowership принадлежит флот из 36 энергокораблей, которые можно менее чем за месяц подключить непосредственно к электросетям стран, используя действующую инфраструктуру, с минимальными вмешательствами в нее. Суда компании работают на различных видах топлива, природном газе/сжиженном природном газе, жидком топливе с низким содержанием серы, поэтому оказывают незначительное влияние на окружающую среду. Karpowership работает в 13 странах, в том числе по всей Африке, Новой Каледонии и Бразилии, и ведет переговоры с несколькими европейскими странами о поставках до 2 ГВт электроэнергии от энергокораблей.




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