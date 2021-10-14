Энергетический кризис угроза для мировой экономики - МЭА

Энергетический кризис может угрожать восстановлению мировой экономики, сообщают в Международном энергетическом агентстве. На ежемесячный отчет МЭА ссылается Reuters.

Добыча нефти, фото Reuters

Ожидается, что глобальный энергетический кризис увеличит спрос на нефть до 500 тыс. баррелей в день. Это в свою очередь может ускорить инфляцию и замедлить восстановление мира от пандемии коронавируса.

"Высокие цены на энергоносители также усиливают инфляционное давление, вместе с отключением электроэнергии может привести к снижению промышленной активности и замедления восстановления экономики", — говорится в отчете Международного энергетического агентства.

Как следствие, прогнозируется, что мировой спрос на нефть в следующем году восстановится до уровня пандемии. Рост спроса в прошлом квартале привел к наибольшему за восемь лет привлечения запасов нефтепродуктов. Также, по сообщениям агентства, существует неоправданно высокий спрос на мазут для электростанций в ряде стран, таких как Китай, Япония, Пакистан, Германия и Франция.

Между тем МЭА подсчитало, что группа производителей ОПЕК намерена в четвертом квартале этого года перекачать на 700 тыс. баррелей в сутки ниже ожидаемого спроса на нефть. Это означает, что спрос будет опережать предложение, по крайней мере до конца 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае растет кризис на поставку электроэнергии. В частности, прекращено обеспечение электричеством в дома, а заводы существенно сократили свое производство. Проблемы с электроэнергией начались еще в июне, однако ситуация все ухудшается. Среди основных причин — рекордные цены на уголь и газ, в результате чего генерирующие компании замедляют производство и экологические цели по выбросам.





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