еРабота: названы победители программы «Собственное дело»

Общая сумма, которая направляется на выдачу грантов – 148,3 млн гривен. Таким образом, будет создано 1419 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.



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По словам первого вице-премьера — Министра экономики Украины Юлии Свириденко, грантовая программа микрокредитования "Собственное дело" дает возможность предпринимателям получить микрогранты на начало или расширение собственного бизнеса на сумму до 250 тысяч гривен. Главное условие, которое выдвигает государство, предоставляя средства, – создание новых рабочих мест.





Среди победителей двенадцатой волны программы больше всего предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей – 192; задействованы в перерабатывающей промышленности — 103 и предоставляют услуги временного размещения — 79.





Наибольшее количество победителей, которые получат гранты в пределах этой волны – из Львовской (113 человек) и Ровенской (68 человек) областей, а также из Киева (61 человек). В ведомстве также уточнили, что с начала реализации программы "Собственное дело" было выдано грантов на сумму около 776,8 млн гривен для 3321 предпринимателя. В Министерстве экономики ожидают, что благодаря реализации инициативы будет создано 8313 новых рабочих мест.





Ранее мы писали о том, какие обстоятельства влияют на назначение субсидий и о которых следует уведомить работников Пенсионного фонда. В частности, приобретение права собственности на транспортное средство, кроме мопеда и прицепа, на жилье в городе или поселке городского типа (недвижимость, находящаяся в сельской местности, на право получения субсидии не влияет), а также когда совершена сделка по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн (имеется в виду не разовая покупка, а все операции в течение 12 месяцев).





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