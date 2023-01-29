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ЕС и G7 обсуждают ограничение цен на российский дизель: детали дискуссии

ЕС предлагает установить цену на уровне $100 за баррель, а G7 – $110

сегодня, 10:22
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Автор:

Давиденко Евгения

Европейская комиссия рассматривает идею введения ценового потолка на российский дизель на уровне $100 за баррель, в то время как страны G7 поддерживают более высокий предел — $110 за баррель. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

ЕС и G7 обсуждают ограничение цен на российский дизель: детали дискуссии


Издание отмечает, что установление предельной цены гарантирует сохранение мировых поставок, ограничивая негативный эффект от эмбарго на импорт горючего из России, который начнет действовать с 5 февраля. Ожидается, что пороговые значения на дизель и мазут будут введены с этой даты, когда ЕС запретит почти весь импорт российских нефтепродуктов в ответ на вторжение российской армии в Украину.


В статье отмечается, что Еврокомиссия хочет установить предел в $100 для дизельного топлива, торгуемого с прибавкой к сырой нефти. В то же время для мазута будет введен более низкий порог — в $45. Однако цифры еще не окончательны. В G7 настаивают на более высоких ценах из-за опасений, что слишком низкий уровень может вызвать перебои с поставкой топлива в Европу.


Продолжение дискуссий имеет целью сбалансировать две составляющие: ограничить доход России и избежать скачков цен или дефицита ключевых продуктов на мировом рынке.


Издание отмечает, что ЕС должен согласовать предельные цены единогласно, а G7 – утвердить. Bloomberg обращает внимание, что основные фьючерсы на дизельное топливо торгуются на уровне $130 за баррель в северо-западной Европе.


Как известно, смысл граничных цен на российские нефтепродукты в том, что европейские фирмы не могут предоставлять страховые и финансовые услуги для транспортировки российского топлива, если оно не будет продано ниже цен.



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