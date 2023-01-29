ЕС и G7 обсуждают ограничение цен на российский дизель: детали дискуссии

Европейская комиссия рассматривает идею введения ценового потолка на российский дизель на уровне $100 за баррель, в то время как страны G7 поддерживают более высокий предел — $110 за баррель. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.







Издание отмечает, что установление предельной цены гарантирует сохранение мировых поставок, ограничивая негативный эффект от эмбарго на импорт горючего из России, который начнет действовать с 5 февраля. Ожидается, что пороговые значения на дизель и мазут будут введены с этой даты, когда ЕС запретит почти весь импорт российских нефтепродуктов в ответ на вторжение российской армии в Украину.





В статье отмечается, что Еврокомиссия хочет установить предел в $100 для дизельного топлива, торгуемого с прибавкой к сырой нефти. В то же время для мазута будет введен более низкий порог — в $45. Однако цифры еще не окончательны. В G7 настаивают на более высоких ценах из-за опасений, что слишком низкий уровень может вызвать перебои с поставкой топлива в Европу.





Продолжение дискуссий имеет целью сбалансировать две составляющие: ограничить доход России и избежать скачков цен или дефицита ключевых продуктов на мировом рынке.





Издание отмечает, что ЕС должен согласовать предельные цены единогласно, а G7 – утвердить. Bloomberg обращает внимание, что основные фьючерсы на дизельное топливо торгуются на уровне $130 за баррель в северо-западной Европе.





Как известно, смысл граничных цен на российские нефтепродукты в том, что европейские фирмы не могут предоставлять страховые и финансовые услуги для транспортировки российского топлива, если оно не будет продано ниже цен.

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