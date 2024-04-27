ЕС требует от РФ прекратить давление на иностранный бизнес

ЕС обратился к России с требованием упразднить решение, которым российские дочерние компании итальянской водонагревательной компании Ariston и немецкого производителя бытовой техники BSH Hausgeraete были переданы под "временное внешнее управление".

ЕС возмущен действиями властей РФ в отношении иностранных инвесторов. Фото из открытых источников

В заявлении ЕС отмечается, что российские власти продолжают принимать меры против компаний ЕС, работающих в РФ.

Отмечается, что "эти меры, направленные против законной экономической деятельности, являются еще одним доказательством пренебрежения Россией международным правом и правилами".

В Евросоюзе заявили, что таким образом РФ подтверждает, что действует непредсказуемо в экономическом поле и создала бизнес-климат, который является произвольным и враждебным по отношению к иностранным инвесторам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.