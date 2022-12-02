Эта зима станет вызовом для украинского бизнеса: почему так – какие перспективы

Украина входит в одну из сложнейших зим в своей истории. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, какие вызовы, необходимости и перспективы есть в этой ситуации у украинского бизнеса.

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

Путинский режим пытается ударить по одной из главных основ нашей устойчивости – социальной сплоченности

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило подчеркивает, что украинский бизнес продемонстрировал высокую адаптивность в условиях рисков и последствий войны.

"В последние месяцы наблюдалось оживление экономики и улучшение деловых ожиданий. Атаки россиян на критическую инфракрасную структуру стали новым вызовом для отечественного бизнеса. Бесследно он не минует", – отмечает эксперт.

По его словам, пока трудно оценить реальный негативный эффект для экономики от ухудшения ситуации в энергетической сфере, тем более, что атаки наверняка будут продолжаться.

"Но очевидны снижение оборотов торговли и заведений питания, ухудшаются условия для производств, которые (а это большинство) критически зависимы от централизованного электроснабжения. Усложняется хранение пищевой продукции, требующей определенных температурных режимов. Сокращение производств повлечет за собой потерю платежеспособного спроса, что будет налагать ограничения на обороты даже тех бизнесов, которые менее зависимы от отключения электричества", – поясняет Ярослав Жалило.

Поэтому, продолжает он, новый вызов для бизнеса в том, чтобы в этих условиях сохранить устойчивость – способность продолжать производство и реализовывать товары и услуги.

"Для этого мало приобрести персональный генератор – нужно соответственно скорректировать бизнес-модели: учесть изменения в спросе, в доступных ресурсах, наличие работников, перед которыми также будет стоять задача собственного выживания. Очевидно, усилится значимость сетевого взаимодействия бизнеса, социальной ответственности перед работниками, коммуникаций с обществом и органами местного самоуправления, – подчеркивает эксперт. – Именно от действий последних будет критически зависеть, сохранится или нет среда общины, в которой будет длиться относительно полноценная жизнь даже при полном блэкауте. И участие бизнеса в обеспечении жизнедеятельности общины – электроснабжение для общественных мест и критической инфраструктуры, водоснабжение, бесперебойный завоз продуктов и т.д., а кое-где и прямое взаимодействие с энергетиками для устранения аварийных ситуаций – здесь тоже очень важно".

Ярослав Жалило акцентирует, что попытка уничтожить инфраструктуру и коммуникации является последней попыткой агонизирующего, обанкротившегося путинского режима ударить по одной из главных основ нашей устойчивости – социальной сплоченности.

"Убежден, что эта последняя попытка будет неудачной, как и все предыдущие. Но помним, что главный вызов этой зимы – это вызов для нашей сплоченности", – отмечает эксперт.

Вызовами для центральной власти он называет обеспечение стабильных линий связности. Это – транспорт и связь.

"Автотранспорт устойчив, благодаря децентрализации. Железная дорога должна быть объектом внимания и поддержки правительства и зарубежных партнеров. Связь важна в плане финансовых каналов и для координации деятельности. На его устойчивость должны быть брошены все усилия, – уверен Ярослав Жалило. – Поскольку и телеком, и мобильные операторы – частные, должно быть партнерство с правительством и выполнение базовых условий устойчивости. Пригодиться может сеть широкополосного оптического интернета. Она выглядит более устойчивой в условиях блэкаута, поэтому нужно думать о технологиях ее применения".

Много бизнесов останавливается из-за ситуации с электроэнергией

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассуждает так:

"Самым большим вызовом этой зимы – и для бизнеса, и для гражданского населения, и для наших защитников – является свет и тепло. Именно поэтому кооперация усилий сейчас направлена на приобретение генераторов. И наш Международный штаб помощи украинцам, и благотворительный фонд Razom for Ukraine и другие фонды инициируют большой проект "Обогрей Украину", направленный на сбор средств с целью покупки разнообразных генераторов, которые будут передаваться и военным, и гражданским".

По словам бизнесвумен, крайне важны взаимопонимание и поддержка – предпринимателями друг друга, властями – предпринимателей и всего общества, обществом – предпринимателей, властей, ВСУ, волонтеров и так далее.

"Много бизнесов останавливается из-за ситуации с электроэнергией. Портятся товары, горит бытовая и прочая техника. Все ищут возможности найти такое электропитание, которое не выбивало бы бизнес из колеи, давая возможность работать", – отмечает Анна Крысюк.

Она подчеркивает, что в ближайшее время состоится ряд бизнес-форумов, которые будут касаться развития, релокации бизнеса. Так, уже в эту пятницу, 2 декабря, во Львове пройдет Западноукраинский форум партнерства. Там, поясняет эксперт, будут делиться опытом касательно выживания бизнеса во время войны, во время в обстрелов, отключений, перемещений…

"Конечно, такие вызовы – это не просто о выживании, но и о поиске альтернатив, переформатировании, новых подходов в работе, – акцентирует Анна Крысюк. – Очень помогает поддержка со стороны международных доноров, взаимодействие с властями. Много делает Торгово-промышленная палата. Наш клуб тоже ищет новые возможности, делится опытом, помогает с экспортом. Приятно, что мало кто из отечественного бизнеса выехал за кордон. Большинство перебрались в центральную или западную часть Украины, продолжая поддерживать экономику страны. В прессе выходит много мотивационных историй по этому поводу. Радует молодежь, которая успевает и работать, и заниматься волонтерством. Нация не падает духом, а лишь укрепляется, демонстрирует небывалую стойкость, креативность. Все мы ищем пути, которые приблизят нашу общую победу".

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