Этот овощ стремительно дорожает: почему цены растут уже вторую неделю

Причиной удорожания стала активизация спроса со стороны розничных сетей и оптовых компаний, а также сокращение поставок импортной продукции. В то же время, неблагоприятные погодные условия повлияли на объемы сбора огурцов в отечественных теплицах, что также способствовало удорожанию. Следует ли ожидать дальнейшего роста цен – читайте в материале.

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По информации аналитиков проекта EastFruit, спрос на огурцы на украинском рынке на этой неделе значительно вырос. Основными покупателями выступают крупные супермаркеты и оптовики, которые предпочитают местную продукцию из-за ухудшения качества импортных овощей.

Сокращение импорта огурцов позволило украинским тепличным комбинатам постепенно поднимать цены. В настоящее время продукция местного производства продается в пределах 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг), что на 12% больше, чем на прошлой неделе.

Эксперты отмечают, что из-за неблагоприятных погодных условий выборка огурцов в теплицах уменьшилась. Однако спрос на них остается стабильно высоким, что может привести к дальнейшему росту цен в ближайшее время.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранние овощи, которые появляются на весной прилавках, часто вызывают аппетит и желание пополнить запас витаминов после зимнего периода. Однако употребление таких продуктов может нести в себе определенные риски для здоровья. Ранние овощи часто выращиваются с использованием большого количества азотных удобрений, что может привести к накоплению нитратов. Нитраты сами по себе не токсичны, но в организме они могут превращаться в нитриты.