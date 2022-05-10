Еврокомиссия выпустит ценные бумаги на 10 млрд евро для поддержки Украины

Европейская комиссия (ЕК) намерена выпустить новые долговые бумаги Евросоюза для покрытия краткосрочных финансовых потребностей Украины в течение следующих трех месяцев.

Еврокомиссия для финансовой помощи Украине планирует выпустить долговые бумаги на основе гарантий, предоставленных странами ЕС. Фото: Pixabay

Как сообщает Politico со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, Еврокомиссия оценила финансовые потребности Украины в 15 миллиардов евро, то есть, каждый месяц нашей стране необходимо пять миллиардов евро.

В издании отмечают, что в эту сумму входят выплаты зарплат и пенсий, пособие временно перемещенным лицам и другие расходы, связанные с войной.

По данным Politico, треть этой суммы – пять миллиардов евро – пообещали предоставить Соединенные Штаты Америки. Таким образом, Украине необходимо еще 10 миллиардов евро.

Дипломаты заявили, что Европейская комиссия планирует решить эту проблему путем выпуска долговых бумаг на основе гарантий, предоставленных странами Евросоюза. Такой план привлечения денег аналогичен программе SURE, которая использовалась во время пандемии для сбора средств для временных безработных.

При этом, ЕК заявила о необходимости получения гарантий на 25 миллиардов евро, что позволит дополнительно привлечь для Украины до 100 миллиардов евро.

Некоторые государства, среди которых – Германия, Австрия и Греция – предложили Евркомиссии предоставить альтернативные варианты финансирования перед презентацией своего плана 18 мая. Президент Франции хочет вынести этот вопрос на обсуждение глав государств и правительств в конце мая.

Напомним, 27 апреля Европейская комиссия выдвинула предложение освободить украинских экспортеров на год от импортных пошлин.

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