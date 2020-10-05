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Главная Новости Бизнес экономика Ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития состоится 7-8 октября: известны детали
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Ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития состоится 7-8 октября: известны детали

Встреча состоится 7-8 октября в онлайн-режиме

сегодня, 19:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

Европейский банк реконструкции и развития анонсировал проведение ежегодной встречи акционеров. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития состоится 7-8 октября: известны детали

Источник: Бизнес-медиа

Так, информируется, что во время финансового события будет рассмотрено постCovid-будущее 38 стран, в которые ЕБРР делает инвестиции. Среди прочих, Украина также входит в данный список. В плане запланированной встречи на одном из первых мест стоит вопрос рассмотрения "зеленых" инвестиций. ЕБРР предлагает увеличить объем таких инвестиций до 50 процентов от всех проектов ЕБРР уже к 2025 году.

Известно, что ЕБРР начал переходить к "зеленой" экономики 5 лет назад. За это время "коэффициент зеленого финансирования", а именно соотношение "зеленого" к общему кредитному портфелю ЕБРР вырос на 15 процентов — с 25 до 40.

Во время встречи акционеров 7-8 октября планируется одобрить план перехода к "зеленой" экономике как части стратегии Банка.

В свою очередь, председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко обещает уделять внимание вопросам развития зеленого банкинга в Украине.

"Я лично считаю эту инициативу очень положительной и полезной и надеюсь, что планы ЕБРР будут реализованы. Со своей стороны, обещаю уделять внимание вопросам развития зеленого банкинга в Украине", — подчеркивает Шевченко.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Наблюдательный совет "Сбербанка" назначила нового главу правления.


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