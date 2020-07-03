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Главная Новости Бизнес экономика Фармацевтическая отрасль Украины перегнала по производительности ИТ-сферу
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Фармацевтическая отрасль Украины перегнала по производительности ИТ-сферу

Фармацевтическая сфера Украины опережает показатели отраслей ИТ и металлургии

сегодня, 18:21
Автор:

Таисия Ерохина
Фармацевтическая отрасль Украины перегнала по производительности ИТ-сферу

Фармацевтическая отрасль Украины превысила производительность сферы информационных технологий, если сравнивать их по добавленной стоимости, созданной одним работником. Об этом сообщил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebook.

Согласно данным Госстата, добавленная стоимость, созданная одним сотрудником в фармацевтической сфере, составляет 1,160 млн грн. Тогда как в IT-сфере эта сумма достигает меньше – 840 тысяч грн, а в металлургии еще ниже – 370 тысяч грн.

Как отметил Шимкив, сферы ИТ и фармрынка развиваются по подобным сценариям, а фармацевтическая отрасль сегодня имеет те же темпы роста и перспективы, как ИТ в середине 90-х.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, который должен помочь отменить коррупционные пробелы в фармацевтической сфере и убрать излишнюю бюрократию в производстве лекарств.

Ранее сообщалось, что за последние годы на фармацевтическом рынке Украины стали чаще выявлять лекарства, ввезенные контрабандой. О чудовищных масштабах фальсификата и подделок отчитались в СНБО.


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