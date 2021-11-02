Федерация работодателей высказала поддержку Любченко, обвиненного в причастности к схемам с НДС

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Станислав Молчанов
Федерация работодателей Украины высказала поддержку фигуранту скандалов со "скрутками" налога на добавленную стоимость, первому вице-премьеру Алексею Любченко, которого в ближайшее время должна отправить в отставку Верховная Рада. О том, что Любченко должен сложить полномочия, накануне заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Дело".
Андрей Любченко. Фото: 24tv.ua
Ранее СМИ сообщили, что одними из бенефициаров отставки Алексея Любченко, которого связывают с многомиллиардными схемами уклонения бизнеса от уплаты налогов, могут оказаться представители крупного бизнеса и иностранных инвесторов.
Однако в Федерации работодателей заверили, что у них есть положительный опыт сотрудничества с Любченко в должности главы Государственной налоговой службы (ГНС), где он "показал значительно лучшие результаты, чем его предшественники, и продемонстрировал готовность к открытому и прозрачному диалогу с бизнесом".
Напомним, что по данным временной следственной комиссии ВР по расследованию злоупотреблений в налоговых органах, объемы "скруток" НДС в период пребывания Любченко на должности главы ГНС составили не менее 19 млрд грн в 2020 году, еще 12,4 млрд грн было "скручено" недобросовестным бизнесом в период до мая 2021 года.
Более того, по данным СМИ, еще 10 млрд грн бюджет недополучил из-за "скруток" уже в период работы Любченко на должности первого вице-премьера.
В СМИ назывались также и чиновники, которые могут являться частью схемы, — это исполняющий обязанности главы ГНС Евгений Олейников, помощник Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк.
Кроме того, в опубликованных документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества Игоря Билоуса.
По данным авторов документа, Билоус, в частности, мог лично отбирать компании для участия в "программе" по "скруткам" с помощью ГПЗКУ. СМИ также указывали, что налоговики готовы были закрывать глаза на "скрутки" за 1% от их объема.
Ранее в медиа также фигурировала информация, согласно которой Любченко якобы предлагал крупные суммы в миллионах долларов за право остаться на своей должности.
Напомним, Александр Любченко был назначен первым вице-премьером, министром экономики, торговли сельского хозяйства 20 мая текущего года.
После этого в СМИ стала появляться информация, что он причастен к "скруткам" налога на добавленную стоимость на сумму, сопоставимую с размером ожидаемого до конца года транша кредита от Международного валютного фонда на сумму $1,5 млрд.
Как стало известно, Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку. С соответствующим заявлением он обратился к аппарату Верховной Рады, сообщает в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
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