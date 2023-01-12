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Федоров рассказал, сколько военных облигаций приобрели украинцы в "Дии"

Покупка ценных бумаг в приложении "Дия" освобождена от комиссий, подчеркнул министр

сегодня, 11:45
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Автор:

Давиденко Евгения

Украинцы приобрели у "Дии" более 250 тысяч военных облигаций. Таким образом, украинцы поддержали армию почти на 250 миллионов гривен. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в соцсети Telegram.

Федоров рассказал, сколько военных облигаций приобрели украинцы в "Дии"

Фото: https://pixabay.com/


“Оружие, каски, бронежилеты, техника, медикаменты. Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара и других временно оккупированных городов”, — написал он.


Министр цифровой трансформации также подчеркнул, что покупая военные облигации в "Дии", граждане освобождаются от дополнительной комиссии продавцу или налога с полученного дохода.


"Каждая облигация — это инвестиция в поражение России, помощь военным и поддержка для экономики Украины", — резюмировал Федоров.


Ранее мы писали , что, согласно данным, обнародованным Министерством финансов, от продажи полуторагодичных облигаций внутреннего государственного займа удалось привлечь в бюджет сразу 20,54 миллиарда гривен под 19,24% годовых. Речь идет о единственном выпуске бенчмарк-ОВГЗ, которые Нацбанк разрешил банкам включать в покрытие обязательных резервов с 11 января. В целом на последнем аукционе Министерство финансов смогло привлечь в госбюджет 23,52 млрд грн (в эквиваленте) по продаже военных облигаций правительства.


Национальный банк Украины предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет облигаций внутреннего государственного займа. По оценкам НБУ, такой шаг будет способствовать более активному участию банков на первичном рынке ОВГЗ и избеганию соответственно эмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году, а также абсорбции части свободной ликвидности банковской системы. Соответствующие изменения приняты решением Правления Национального банка Украины, которое вступает в силу 10 января 2023 года.



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