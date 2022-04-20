ФГИ провел ротации в правлении ОГХК

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", внезапность и непубличность такого кадрового решения обусловлена тем,
что предыдущий глава правления не оправдал возложенного доверия и допустил ряд
существенных просчетов в работе – пишут "Экономические Новости".
На ОГХК снова сменился ТОП-менеджмент. Фото: из открытых источников
По словам издания, экс-глава
госкомпании создавал режим благоприятствования для трейдеров, которые
поставляли продукцию на подсанкционные территории – "Estream" (Эстония), "Sic
Luceat Lux" (Венгрия) и "Grover Metalloys" (UK). Указанным компаниям Перелыгин
предоставлял необоснованные преференции в ущерб крупным легальным экспортерам,
а также интересам национальной безопасности. Показательно, что после
вынужденного месячного простоя в феврале, первые мартовские отгрузки продукции
ОГХК были в пользу трейдеров с явными связями на территории РФ и продолжались
эти поставки даже в период активных боевых действий – отмечают авторы
статьи.
Так, компания Estream (Эстония) имеет явную связь с компанией "Литпром" из
Санкт-Петербурга. Руководит компанией "Estream" гражданин России Булохов
Александр, а его отец — Булохов Николай, является директором "Литпрома".
Компания "Sic Luceat Lux" (Венгрия) имеет все признаки фиктивной. Ее основными
контрагентами и грузополучателями в 2021-2022 г.г. значатся ООО
"Редметконцентрат" (Москва), ООО "Нерудная компания" (Белгород), ООО "Минко
Рус" (Белгород) и др.
расследования НАБУ, а также связана с деятельностью оффшорных компаний
"Bolwerk" и "Defessa", которые преступным путем завладели средствами ОГХК в
размере 38 млн $. Кроме того, "Glover Metalloys" была замечена в реализации нелегальных схем поставок
продукции Демуринского ГОКа потребителям из РФ, в частности филиалам российской
госкорпорации "ВСМПО-Ависма", имеющей непосредственное отношение к ОПК РФ.
Без серьезного лоббизма и
стороннего вмешательства "Estream", "Sic Luceat Lux" и "Glover Metalloys"
никогда не прошли бы действующие на ОГХК внутренние процедуры контроля и
мониторинга контрагентов, такие как комплаенс, Performance Bond и пр. – считают
журналисты издания и выражают надежду, что радикальная и молниеносная реакция
властей на вполне очевидные признаки злоупотреблений станут обычной
государственной практикой, а не только экстренной мерой военного времени.
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