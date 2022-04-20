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ФГИ провел ротации в правлении ОГХК

В начале апреля руководство Кабинета министров Украины и Фонда госимущества провело ротацию топ-менеджмента ОГХК. Вместо Егора Перелыгина и.о. председателя правления назначен Владислав Иткин

сегодня, 12:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", внезапность и непубличность такого кадрового решения обусловлена тем, что предыдущий глава правления не оправдал возложенного доверия и допустил ряд существенных просчетов в работе – пишут "Экономические Новости"

ФГИ провел ротации в правлении ОГХК

На ОГХК снова сменился ТОП-менеджмент. Фото: из открытых источников

 

По словам издания, экс-глава госкомпании создавал режим благоприятствования для трейдеров, которые поставляли продукцию на подсанкционные территории – "Estream" (Эстония), "Sic Luceat Lux" (Венгрия) и "Grover Metalloys" (UK). Указанным компаниям Перелыгин предоставлял необоснованные преференции в ущерб крупным легальным экспортерам, а также интересам национальной безопасности. Показательно, что после вынужденного месячного простоя в феврале, первые мартовские отгрузки продукции ОГХК были в пользу трейдеров с явными связями на территории РФ и продолжались эти поставки даже в период активных боевых действий – отмечают авторы статьи. 

 

Так, компания Estream (Эстония) имеет явную связь с компанией "Литпром" из Санкт-Петербурга. Руководит компанией "Estream" гражданин России Булохов Александр, а его отец — Булохов Николай, является директором "Литпрома"

Компания "Sic Luceat Lux" (Венгрия) имеет все признаки фиктивной. Ее основными контрагентами и грузополучателями в 2021-2022 г.г. значатся ООО "Редметконцентрат" (Москва), ООО "Нерудная компания" (Белгород), ООО "Минко Рус" (Белгород) и др. 

расследования НАБУ, а также связана с деятельностью оффшорных компаний "Bolwerk" и "Defessa", которые преступным путем завладели средствами ОГХК в размере 38 млн $. Кроме того, "Glover Metalloys" была замечена в реализации нелегальных схем поставок продукции Демуринского ГОКа потребителям из РФ, в частности филиалам российской госкорпорации "ВСМПО-Ависма", имеющей непосредственное отношение к ОПК РФ

 

Без серьезного лоббизма и стороннего вмешательства "Estream", "Sic Luceat Lux" и "Glover Metalloys" никогда не прошли бы действующие на ОГХК внутренние процедуры контроля и мониторинга контрагентов, такие как комплаенс, Performance Bond и пр. – считают журналисты издания и выражают надежду, что радикальная и молниеносная реакция властей на вполне очевидные признаки злоупотреблений станут обычной государственной практикой, а не только экстренной мерой военного времени.


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