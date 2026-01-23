Финансовая помощь и кредиты: правительство решило поддержать бизнес

Украинское правительство вводит дополнительную поддержку для предпринимателей в условиях чрезвычайной энергетической ситуации.

Правительство решило поддержать бизнес. Фото: из открытых источников

На заседании Кабмина были приняты соответствующие решения, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Речь идет, в частности, об единовременной финансовой помощи для малого и среднего бизнеса на энергонезависимость.

"ФЛП 2–3 групп, работающих в социально важных сферах — заведения питания, аптеки, кофейни, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости, смогут получить разовую выплату от 7500 до 15000 грн. Размер выплаты зависит от количества наемных работников, при наличии по меньшей мере одного работника", — отметила Свириденко.

Заявку на получение помощи можно подать через портал Дія. Далее ее верифицируют банки-партнеры, а Государственная служба занятости перечислит денежные средства. Деньги можно потратить на приобретение и ремонт энергооборудования, горючее для генераторов и оплату услуг электроэнергии.

Кроме того, предприятия, отвечающие критериям программы 5–7–9%, смогут привлечь целевой кредит под 0% на покупку генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой.

"Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства. Кредиты предоставляют около 50 банков-партнеров программы 5-7–9 сроком до 3 лет. Максимальная сумма кредита – до 10 млн гривен. Спасибо бизнесу за устойчивость и ответственность. Эти решения должны помочь продолжать работать, выполнять функции пунктов несокрушимости и сохранять рабочие места в период сложных энергетических условий", — подчеркнула Свириденко.

Как сообщал портал "Комментарии", ситуация в энергосистеме Украины утром 23 января существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения.

Главная причина такой ситуации — массированные ракетно-дроновые атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго. В компании заявили, что энергосистема все еще приходит в себя от нанесенных ударов.