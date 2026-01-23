Фінансова допомога та кредити: уряд вирішив підтримати бізнес

Український уряд запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

Уряд вирішив підтримати бізнес. Фото: з відкритих джерел

На засіданні Кабміну ухвалено відповідні рішення, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Йдеться, зокрема, про одноразову фінансову допомогу для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність.

"ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн. Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника", — зазначила Свириденко.

Заявку на отримання допомоги можна подати через портал Дія. Далі її верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перерахує кошти. Гроші можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії.

Окрім того, підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит під 0% на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.

"Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7–9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень. Дякуємо бізнесу за стійкість і відповідальність. Ці рішення мають допомогти продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період найскладніших енергетичних умов", — наголосила Свириденко.

Як повідомляв портал "Коментарі", ситуація в енергосистемі України вранці 23 січня суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення.

Головна причина такої ситуації — масовані ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. У компанії заявили, що енергосистема все ще оговтується від завданих ударів.