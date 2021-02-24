Фискализация - это musthave для любой цивилизованной экономики, - Гетманцев

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Таисия Ерохина
Украинцы не смогут рассчитывать на повышение заработных плат бюджетников, одновременно при этом, требуя отменить фискализацию. Такое мнение высказал в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.
Фото из архива Д. Гетманцева
Комментируя акции протестов ФЛП, Гетманцев заявил, что борьба за право на "тень" не имеет под собой никаких юридических и моральных оснований. По его мнению, нет у цивилизованного человека такого права — не платить налоги. Итак, нечего отстаивать.
Гетманцев называет себя последовательным сторонником полной фискализации. Хотя в Украине не фискализируют малый бизнес, первую группу плательщиков единого налога, тогда как все остальные — должны использовать регистратор расчетных операций, вести элементарный учет, выдавать людям чеки и давать возможность защищать потребителям свои права.
Напомним, Гетманцев объяснил, почему в Украине такой низкий уровень прожиточного минимума.
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Лидия
сегодня, 16:42
Фискализировать, штрафовать, закрывать на карантин - возврат к налоговому произволу. Цель как можно больше наложить штрафов. Это по-укрински. Поставьте кассовый аппарат, а мы вас потом оштрафуем, за .... целый список нарушений. Вы оформьте работника, платите за него налоги, конечно нужно офрмлять, а мы вас потом оштрафуем за отсутствие какой-нибудь советской бумажки - типа трудового распорядка,штатного расписания и т.д. , Не навести порядок на таможне, не исключить коррупцию чиновников всех уровней, а взять и задушить малый бизнес -вот ваш лозунг. Который ничего не просит, не стоит в очереди за дотациями, пособиями, дешевыми кредитами и не вывозит деньги в офшор. Вы все врете и манипулируете пан Гетманцев, и про то, что на ФОПами стоят какие-то политсилы, Они сами за себя стоят, ибо вы их посадили на карантин, лишили дохода, а теперь рассказываете про детенизацию и шизофрению. Детенизация идет своим ходом паралельно с увеличением безналичных расчетов.. С каждый годом доля безналичных расчетов увеличивается. Но вместо того, что бы считать безналом оплату на карту ФОП, налоговая почему-то считает - это наличным расчетом. Своя какая-тологика. Вы все врете про чеки, ФОПы и так дают чеки. Ложь и манипуляция!