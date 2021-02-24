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Главная Новости Бизнес экономика Фискализация - это musthave для любой цивилизованной экономики, - Гетманцев
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Фискализация - это musthave для любой цивилизованной экономики, - Гетманцев

По словам нардепа, вопрос внедрения фискализации должен быть вне дискуссий

сегодня, 16:05
Автор:

Таисия Ерохина

Украинцы не смогут рассчитывать на повышение заработных плат бюджетников, одновременно при этом, требуя отменить фискализацию. Такое мнение высказал в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Фискализация - это musthave для любой цивилизованной экономики, - Гетманцев

Фото из архива Д. Гетманцева

Комментируя акции протестов ФЛП, Гетманцев заявил, что борьба за право на "тень" не имеет под собой никаких юридических и моральных оснований. По его мнению, нет у цивилизованного человека такого права — не платить налоги. Итак, нечего отстаивать.

"Мы понимаем, что акции проводит определенная внепарламентская политическая сила, которая имеет название, владельцев бренда, скажем так,  и они неплохо на этом зарабатывают. Несмотря на любые акции, фискализировать или не фискализировать — это вопрос, который вообще не может дискутироваться в любом цивилизованном обществе. Эта дискуссия вне нормальной логики", — считает нардеп.

Гетманцев называет себя последовательным сторонником полной фискализации. Хотя в Украине не фискализируют малый бизнес, первую группу плательщиков единого налога, тогда как все остальные — должны использовать регистратор расчетных операций, вести элементарный учет, выдавать людям чеки и давать возможность защищать потребителям свои права.

"Фискализация — это musthave для любой цивилизованной экономики. Говорить о том, что мы сейчас в Украине построим какие-то свой уникальный путь развития без РРО, это иллюзия, которая граничит с безумием, — резюмирует Гетманцев. — Мы не можем рассчитывать на повышение заработных плат медиков, учителей, повышение пенсий, зарплат военных и полицейских и одновременно при этом требовать отменить фискализацию. Или мы больны шизофренией, или мы с вами не должны вести дискуссию в этом контексте".

Напомним, Гетманцев объяснил, почему в Украине такой низкий уровень прожиточного минимума.


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Обусуждения

Лидия

сегодня, 16:42

Фискализировать, штрафовать, закрывать на карантин - возврат к налоговому произволу. Цель как можно больше наложить штрафов. Это по-укрински. Поставьте кассовый аппарат, а мы вас потом оштрафуем, за .... целый список нарушений. Вы оформьте работника, платите за него налоги, конечно нужно офрмлять, а мы вас потом оштрафуем за отсутствие какой-нибудь советской бумажки - типа трудового распорядка,штатного расписания и т.д. , Не навести порядок на таможне, не исключить коррупцию чиновников всех уровней, а взять и задушить малый бизнес -вот ваш лозунг. Который ничего не просит, не стоит в очереди за дотациями, пособиями, дешевыми кредитами и не вывозит деньги в офшор. Вы все врете и манипулируете пан Гетманцев, и про то, что на ФОПами стоят какие-то политсилы, Они сами за себя стоят, ибо вы их посадили на карантин, лишили дохода, а теперь рассказываете про детенизацию и шизофрению. Детенизация идет своим ходом паралельно с увеличением безналичных расчетов.. С каждый годом доля безналичных расчетов увеличивается. Но вместо того, что бы считать безналом оплату на карту ФОП, налоговая почему-то считает - это наличным расчетом. Своя какая-тологика. Вы все врете про чеки, ФОПы и так дают чеки. Ложь и манипуляция!

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