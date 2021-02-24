Фискализация - это musthave для любой цивилизованной экономики, - Гетманцев

Украинцы не смогут рассчитывать на повышение заработных плат бюджетников, одновременно при этом, требуя отменить фискализацию. Такое мнение высказал в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Фото из архива Д. Гетманцева

Комментируя акции протестов ФЛП, Гетманцев заявил, что борьба за право на "тень" не имеет под собой никаких юридических и моральных оснований. По его мнению, нет у цивилизованного человека такого права — не платить налоги. Итак, нечего отстаивать.

"Мы понимаем, что акции проводит определенная внепарламентская политическая сила, которая имеет название, владельцев бренда, скажем так, и они неплохо на этом зарабатывают. Несмотря на любые акции, фискализировать или не фискализировать — это вопрос, который вообще не может дискутироваться в любом цивилизованном обществе. Эта дискуссия вне нормальной логики", — считает нардеп.

Гетманцев называет себя последовательным сторонником полной фискализации. Хотя в Украине не фискализируют малый бизнес, первую группу плательщиков единого налога, тогда как все остальные — должны использовать регистратор расчетных операций, вести элементарный учет, выдавать людям чеки и давать возможность защищать потребителям свои права.

"Фискализация — это musthave для любой цивилизованной экономики. Говорить о том, что мы сейчас в Украине построим какие-то свой уникальный путь развития без РРО, это иллюзия, которая граничит с безумием, — резюмирует Гетманцев. — Мы не можем рассчитывать на повышение заработных плат медиков, учителей, повышение пенсий, зарплат военных и полицейских и одновременно при этом требовать отменить фискализацию. Или мы больны шизофренией, или мы с вами не должны вести дискуссию в этом контексте".

Напомним, Гетманцев объяснил, почему в Украине такой низкий уровень прожиточного минимума.

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