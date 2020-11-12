Фискализация бизнеса в Украине: почему борьба с теневой экономикой не приносит желаемого результата

Одной из основных проблем в Украине является теневая экономика. Правительство предлагает усилить фискализацию, аргументируя это желанием вывести из тени малый и средний бизнес (МСБ). "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, кто на самом деле находится в тени и на кого на самом деле стоит больше внимания обращать фискалам.



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Какой бизнес в тени

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак сообщил нам, что сегодня, по разным оценкам, размер теневой экономики в нашей стране составляет от 45% до 55%.

"Наибольшая часть – это оффшоры. Вторая часть – контрабанда (привет бесконечным реформаторам таможни). И лишь третья часть – зарплаты в конвертах, к которым имеет отношение малый и средний бизнес (МСБ). Причем первые две части – это крупный бизнес. И на эти схемы приходится 75-80% теневой экономики. Что касается физлиц-предпринимателей, которые вынуждены платить серые и черные зарплаты, так тут вопросы к нагрузке на фонд заработной платы (ее давно пора снизить). Ну и кризисные явления, конечно", – подчеркивает эксперт.

По его словам, столпами теневой экономики являются крупные компании, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью (экспорт, импорт). Именно они используют оффшорные схемы, максимально уклоняясь от налогов.

"Но любая украинская власть, включая нынешнюю, основное внимание сосредотачивает именно на представителях МСБ, – отмечает Андрей Новак. – Понятно, почему не трогают главных "теневиков". Ведь крупный бизнес прямо представлен во власти. Сами себя привлекать к финансовой дисциплине они не хотят. И продолжаются максимально уклоняться от налогов, зарабатывая сверхприбыли. А прессую опять малый и средний бизнес".

Теневой импорт

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины, магистр международного права, кандидат экономических наук Александр Шубин подчеркивает, что основная теневая продукция – импорт. А заказчиками нелегального импорта (серого, черного) является крупный бизнес.

"И президент, и премьер не раз говорили о схемах на таможне. Но никаких изменений не видно. Нелегальный импорт массово появляется на оптовых рынках. И начинать необходимо с закрытия этих каналов на таможне. Розница – лишь конечная точка обращения этого импорта. Оптовики могут найти альтернативный способ реализации продукции: через крупные торговые сети, через Интернет", – отмечает эксперт.

Александр Шубин не спорит с необходимостью упорядочить розничную торговлю. Но начинать нужно с ограничений именно оптовых потоков поступления теневых товаров. А когда разберутся с этим, проводить реформу фискализации розничных сетей. Причем кризис – точно не лучшее время для этого. К тому же предлагаемые реформы недостаточно обсуждались и прорабатывались с представителями МСБ. По мнению эксперта, информационно-консультационная составляющая явно провалена.

"Судя по той реакции, что мы видим от предпринимателей, никакого обсуждения не было. Есть масса замечаний по поводу введения кассовых аппаратов, регистраторов, изменения системы бухгалтерии, фискального учета, системы штрафов. Всего того, что власти хотят ввести с 2021 года. Учитывая корона-кризис и карантинные ограничения, всё это чревато перекосом на рынке труда, высвобождением значительного количества занятых в малом бизнесе людей, социальными взрывами которые мы уже видим", – прогнозирует эксперт.

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