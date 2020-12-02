Фискализация ФЛП отстрочена: почему предприниматели все равно недовольны

Парламент поддержал законопроект об отсрочке на 1 год фискализации ФЛП (ФОП). Но предприниматели всё равно недовольны. "Комментарии" узнали у экспертов, что так и не так с этим решением в частности и фискализацией в Украине – в целом. Фото: censor.net

"Фискализация не борется с тенью, а только ее стимулирует"

Экономист, кандидат наук по госуправлению, соорганизатор всеукраинского движения #saveФОП Сергей Доротич уверяет, что предприниматели продолжат свой протест.

"Нас не устраивает, что принятый законопроект не был с нами обговорен. Вышло как всегда – власти сами между собой договорились — и всё решили за нас. Мы не просили отсрочки, мы настаивали на решении вопроса по сути. Ведь отсрочка казни – это всё равно казнь, – подчеркивает Сергей Доротич. – Мы не хотим год быть в подвешенном состоянии, не хотим перекрывать дороги, блокировать госучреждения. Чего хотим – так это, чтобы были приняты наши компромиссные законопроекты. Но вместо этого президент и провластное большинство вносят что-то свое, не ища точек соприкосновения с нами".

Тотальную фискализацию эксперт называет огромной проблемой, которая порождает еще большую коррупцию, еще сильнее тенизирует рынок.

"Простой пример. Есть легальный предприниматель, который платит все налоги. А есть нелегальный предприниматель, который не платить ничего. И мы продаем одинаковый товар. К примеру, холодильник. Он стоит 2 тыс грн в закупке. Но у легального он всегда будет стоить дороже, – подчеркивает Сергей Доротич. – А если введут кассовый аппарат, если всё нужно будет проводить через бухучет, разрыв станет еще больше. О какой конкуренции может идти речь? А пострадают именно ответственные, честные представители малого и среднего бизнеса!"

Эксперт также напоминает, что у нас есть рынок подакцизных товаров – сигареты, алкоголь, топливо. Там всё продается через кассовые аппараты. И там – зашкаливающий уровень тенизации.

"Так что фискализация не борется с тенью, а только ее стимулирует, – уверен Сергей Доротич. – Потому мы и требуем, чтобы использовался передовой опыт. Выборочный контроль рискованный точек (рыночный контроль, контрольная закупка), декларация и контроль в сравнении доход и расходов. Но "слуги" хотят уперто продвинуть именно кассовые аппараты. Фактически идет уничтожение упрощенцев, уничтожение права на предпринимательскую деятельность. Допустить этого мы не можем! И не допустим!"

"Теневая экономика в украинских реалиях — это подушка, которая спасает сейчас нашу экономику"

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что принятое решение говорит — Зеленский пошел на уступки.

"Фактически, президент и его команда решили оставить экономику в таком виде, в каком он есть. Это отсрочка не на год, она будет продлеваться снова и снова, – уверен эксперт. – Как было с мораторием на рынок земли. Как может быть с открытием этого рынка… Можем констатировать, что теневая экономика будет и дальше развиваться. Правда, при этом нужно понимать, что теневая экономика в украинских реалиях — это подушка, которая спасает сейчас нашу экономику в целом и представителей разных бизнесов – в частности".

По словам Александра Охрименко, предприниматели, увидев слабость власти, могут продолжить добиваться урезания налогов. В том числе – ЕСВ.

Комментируя ситуация с фискализацией, эксперт отметил: "Нужно признать, что у нас примерно половина экономики налоги не платит. Потому государство не может платить большие пенсии, делать в кризис выплаты, как в Европе. Но за счет теневой экономики люди могут пережить кризис… В Украине действует своеобразный социальный договор: власть делает вид, что собирает налоги, люди делают вид, что их платят. А потом власть делает вид, что кому-то помогает во время кризисов, подобных нынешнему".

Напомним, государственную поддержку, предназначенную для пострадавшего от карантина бизнеса, смогут получить 1,2 млн украинцев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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