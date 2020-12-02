Госпомощь для бизнеса получат 1,2 млн украинцев - Шмыгаль

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Таисия Ерохина
Государственную поддержку, предназначенную для пострадавшего от карантина бизнеса, смогут получить 1,2 млн украинцев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 2 декабря.
Фото из открытых источников
Шмыгаль отметил, что правительство работает над тем, как поддержать бизнес в случае введения более жестких карантинных мероприятий.
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