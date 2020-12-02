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Главная Новости Бизнес финансы Госпомощь для бизнеса получат 1,2 млн украинцев - Шмыгаль
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Госпомощь для бизнеса получат 1,2 млн украинцев - Шмыгаль

Компенсация от государства предлагается и на каждого сокращенного предпринимателем работника

сегодня, 14:07
Автор:

Таисия Ерохина

Государственную поддержку, предназначенную для пострадавшего от карантина бизнеса, смогут получить 1,2 млн украинцев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 2 декабря.

Госпомощь для бизнеса получат 1,2 млн украинцев - Шмыгаль

Фото из открытых источников

"Для поддержки людей, которые могут потерять доходы в случае усиленного карантина, предусматривается предоставление 8000 грн одноразовой помощи. Действие программы распространяется как на ФЛП, так и на граждан, которые работают как наемные работники, — сказал глава Кабмина. — По расчетам Министерства развития экономики, на такую помощь смогут рассчитывать 1,2 млн украинцев. Также предусмотрена программа для сохранения существующих рабочих мест предпринимателям, которые сокращают работников во время вынужденного карантина: предлагается предоставлять до 8000 грн на каждого такого работника".

Шмыгаль отметил, что правительство работает над тем, как поддержать бизнес в случае введения более жестких карантинных мероприятий.

Новость дополняется.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ybePwFhfTyo
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